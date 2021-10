E se vi dicessimo che Xiaomi Mi MIX FOLD è stato protagonista di un video teardown insolito e mai visto prima? Ebbene, invece di venire disassemblato secondo le classiche procedure che ormai abbiamo imparato a conoscere, un artista ha pubblicato un video teardown di Xiaomi Mi MIX FOLD in cui l’ha trasformato in una vera e propria opera d’arte in miniatura.

Ecco un singolare video teardown di Xiaomi Mi MIX FOLD

Infatti, dopo aver rimosso il telaio posteriore e tutti i componenti hardware del telefono, l’artista ha iniziato a rimontarli per realizzare la replica fedele di alcuni edifici storici e anche di un ponte di Shanghai. Nel video, purtroppo, non ci sono indicazioni circa quanti Xiaomi Mi MIX FOLD sono stati “sacrificati” né quante ore sono state necessarie per completare quest’opera incredibile, ma è facile prevedere che si è trattato di un lavoro piuttosto lungo e complicato.

Non è la prima volta che uno smartphone del colosso cinese è stato trasformato in un’opera d’arte: anche a inizio anno, infatti, a poche settimane dalla presentazione della serie Xiaomi Mi 11 5G, lo smartphone di fascia alta veniva ridotto nei suoi minimi termini per poi rinascere sotto forma di drago.

