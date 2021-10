WINDTRE svela due nuove offerte in occasione di Halloween: 90 GIGA PER TE e 90 GIGA xTE SPECIAL. Entrambe indirizzate a chi è già cliente dell’operatore telefonico, le offerte verranno proposte a partire dal 28 ottobre al 1° novembre 2021.

Due nuove offerte WINDTRE per Halloween

Entrambe le offerte consentono di utilizzare 90 GB di traffico dati per 90 giorni al costo di 9,99 euro, con disattivazione automatica allo scadere dei 3 mesi. La differente nomenclatura delle due offerte dipende se viene proposta agli ex clienti del brand 3 (90 GIGA PER TE) o a tutti gli altri clienti (90 GIGA xTE SPECIAL); in ogni caso i giga di traffico si aggiungono a quelli eventualmente già disponibili con la propria offerta. I clienti WINDTRE riceveranno comunicazione per attivare le offerte di Halloween tramite SMS, nell’applicazione mobile o nei negozi WINDTRE.

Smartphone 5G compatibili con la rete WINDTRE

WINDTRE ha aggiornato la lista degli smartphone compatibili con la rete 5G aggiungendo due nuovi smartphone: HONOR 50 e OPPO A94 5G. I due nuovi smartphone Android si affiancano così ai già tanti dispositivi supportati, tra cui:

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

Motorola Edge 20 Lite

OPPO A54 5G

OPPO Find X3 Neo

OPPO Find X3 Pro

OPPO Reno6 5G

OPPO Reno6 Pro 5G

Samsung Galaxy A22 5G

Samsung Galaxy A32 5G

Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy S21 5G

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21+ 5G

Samsung Galaxy Z Flip3 5G,

Samsung Galaxy Z Fold3 5G

TCL 20R 5G

Vivo Y72 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11T 5G

Xiaomi 11T Pro 5G

Redmi Note 10 5G

La connessione 5G TDD sbarca in altri comuni

Venendo infine alle città coperte con la rete 5G TDD di WINDTRE, scopriamo che la connettività è adesso disponibile in ben 14 comuni dell’Emilia Romagna, ovvero:

Bologna

Ferrara

Modena

Parma

Piacenza

Reggio nell’Emilia

Riccione

Imola

Sassuolo

Casalecchio di Reno

Carpi

San Lazzaro di Savena

Formigine

Castelfranco Emilia

