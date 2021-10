Smart Toggle è un’applicazione che permette di automatizzare le impostazioni dello smartphone per ogni app installata.

Con questo strumento non sarà più necessario modificare manualmente le impostazioni del dispositivo ogni volta che si avvia un’applicazione, in quanto Smart Toggle le memorizza per ogni singola app e le ripristina ogni volta che la si apre.

L’applicazione offre la possibilità di automatizzare la rotazione automatica del dispositivo, il Wi-Fi, il Bluetooth, la luminosità adattiva e il volume multimediale.

Inoltre, l’app consente di definire criteri di impostazione diversi, come mantenere lo schermo attivo per determinate app.

Smart Toggle permette quindi di scegliere il volume dell’audio quando si lancia l’app per ascoltare musica, attivare il bluetooth per connettere le cuffie, disattivare la rotazione automatica quanto si avvia un gioco che prevede di inclinare lo smartphone, ecc.

Smart Toggle è disponibile per Android gratuitamente supportata da acquisti in-app opzionali per sbloccare la funzionalità multidispositivo al prezzo di € 0,79 all’anno oppure € 2,19 una tantum.

A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.1 o versioni successive.

