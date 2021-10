Qualcomm Snapdragon 898 e MediaTek Dimensity 2000 sono due dei processori mobile che si daranno battaglia nel 2022 per conquistare il titolo di CPU più potente e nelle scorse ore in Rete sono emerse alcune interessanti anticipazioni su quelle che potrebbero essere le loro principali caratteristiche.

A diffondere tali indiscrezioni è stato il leaker Digital Chat Station con un post sul social cinese Weibo, grazie al quale possiamo farci un’idea di quelli che dovrebbero essere i punti di forza di questi due attesi processori.

Le caratteristiche di Qualcomm Snapdragon 898 e MediaTek Dimensity 2000

Iniziando da Qualcomm Snapdragon 898, a realizzare tale processore sarà Samsung con la tecnologia di produzione a 4 nm e con un’architettura a otto core: la CPU avrà un sistema Cortex-X2, con l’unità core principale capace di spingersi sino a 3.0 GHz e tre core Cortex-A710 dedicati alle prestazioni con frequenza massima di 2.5 GHz.

MediaTek Dimensity 2000 dovrebbe poter contare su una medesima configurazione ma i tre core dedicati alle prestazioni dovrebbero avere un clock massimo leggermente più elevato, pari a 2.85 GHz. Questo processore dovrebbe essere realizzato da TSMC con processo produttivo a 4 nm e dovrebbe vantare una GPU Mali-G710 MC10.

Per quanto riguarda la possibile presentazione ufficiale dei due chip, Qualcomm è solita lanciare la nuova generazione dei suoi processori di punta in occasione di un evento annuale in programma a dicembre e probabilmente anche per Qualcomm Snapdragon 898 sceglierrà di sfruttare tale appuntamento.

Meno certezze vi sono per MediaTek Dimensity 2000 ma è probabile che la presentazione ufficiale di tale CPU sia in programma nel prossimo futuro, anche perchè MediaTek non può permettersi il lusso di lasciare troppo spazio alla concorrenza.

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, MediaTek Dimensity 2000 potrebbe essere più efficiente sia di Qualcomm Snapdragon 898 che di Apple A15 Bionic e ciò dovrebbe rendere avvincente la competizione tra le CPU mobile di fascia alta del 2022.