Nella maggior parte dei casi gli speaker di cui sono dotate le TV e i monitor multimediali non sono il massimo in termini di qualità e offrono un suono non sempre all’altezza delle aspettative. In questi casi la soluzione migliore è una soundbar, in grado di offrire una qualità audio migliore, con la possibilità di utilizzarla anche per altri scopi.

Oggi TomTop, uno dei principali store online cinesi, propone un’offerta molto valida per Redmi TV Speaker, una soluzione efficace ed economica allo stesso tempo, con diverse modalità di collegamento per essere utilizzabile in svariate situazioni.

Redmi TV Speaker, economica ed efficace

Realizzata con un mix di plastica e metallo, la soundbar targata Redmi offre tre diverse modalità di connessione. Bluetooth 5.0, AUD e SPDIF, per adattarsi facilmente a una grande varietà di sorgenti sonore. Misura 780 x 64 x 64 millimetri e pesa circa 1,5 Kg e può essere montata a parete, grazie agli appositi fori nella parte posteriore, o su un mobile.

I comandi sono posti lateralmente, lasciando quindi l’intera parte frontale libera per la griglia che va a coprire i due altoparlanti e la parte elettronica. Al suo interno sono infatti presenti due speaker da 45 x 80 millimetri a piena frequenza, in grado di erogare una potenza complessiva di 30 watt, per offrire un suono immersivo di tipo cinematografico.

Previous Next Fullscreen

La connettività Bluetooth permette di collegare, oltre che smart TV e computer, anche smartphone e tablet, per ascoltare la vostra musica con una qualità migliore di quella che potrebbe offrire un dispositivo mobile.

Potete acquistare Redmi TV Speaker su TomTop, utilizzando il link sottostante, al prezzo speciale di 45,89, che include IVA e spese di spedizione dai magazzini europei.

Acquista Redmi TV Speaker su TomTop

Informazione Pubblicitaria