In queste ore Mobvoi, uno dei brand più interessanti nel mondo degli smartwatch con Wear OS, ha rilasciato l’aggiornamento 4.0.3 dell’applicazione companion. All’interno di essa, tramite il consueto APK teardown, i colleghi di XDA hanno scovato alcune interessanti informazioni.

Tre smartwatch e tante funzioni smart

Innanzitutto tre stringhe contenute nel codice indicano che la compagnia avrebbe in cantiere almeno tre nuovi smartwatch:

<string name=”ticwatch_pro3u”>TicWatch Pro 3 Ultra</string>

<string name=”ticwatch_gth_plus”>TicWatch GTH+</string>

<string name=”ticwatch_gth_pro”>TicWatch GTH Pro</string>

TicWach Pro 3 Ultra dovrebbe essere la versione aggiornata del modello TicWatch Pro 3 GPS lanciato lo scorso anno; TicWatch GTH+ e GTH Pro, invece, potrebbero essere le nuove versioni del modello TicWatch GTH di quest’anno. Scavando all’interno dell’APK, inoltre, si è riusciti a risalire al render di quello che dovrebbe essere il modello TicWatch Pro 3 Ultra.

Inoltre, l’APK si è svelato essere una miniera d’oro circa le probabili funzionalità di tracking di alcuni parametri vitali come:

determinazione dell’età biologica del cuore (“ArtyAge” oppure “Arterial Age”);

determinazione della capacità del cuore di fornire sangue ossigenato in base alle esigenze del proprio organismo (“eCAP” oppure “Exercise Capacity”);

determinazione dello sforzo del cuore dovuto all’indurimento delle arterie (“HSX”);

determinazione della frequenza cardiaca utilizzando sistemi basati sull’ECG (“TruHR”).

Non è chiaro quali dei nuovi tre smartwatch svelati sfrutterà queste funzionalità, ma è molto probabile che almeno il modello TicWatch GTH Pro lo farà considerando le immagini tutorial scovate nel teardown dell’APK. Inoltre, sembra che la compagnia sfrutterà questi dati per individuare eventi di fibrillazione o irregolarità del battito cardiaco, almeno in alcuni Paesi:

<string name=”laboratory_function”>Labs</string>

<string name=”laboratory_function_desc”>”·Automatic recognition of AFib and irregular heart rate rhythm is only supported in limited countries and regions.

·This product is not a medical device. Data and results provided are for reference only and should not be used to diagnose or monitor any medical condition. Heart-related problems will not be fully detected while monitoring. Please consult the medical institutions if you feel unwell.

·The accuracy of data may be affected by factors such as having tattoo or coloring on the sensor-contacted area, dark skin or sport mode, etc.”</string>

<string name=”laboratory_function_summary”>This product is not a medical device. Data and results provided are for reference only and should not be used to diagnose or monitor any medical condition.</string>

Infine, sembra che l’azienda abbia in cantiere un altro smartwatch – TicWatch Apollo – e anche una nuova applicazione chiamata Mobvoi Smart Life, già disponibile sul Play Store, per la gestione delle cuffie wireless.

