La serie Samsung Galaxy Watch4 è stata lanciata soltanto da poche settimane ma il settore della tecnologia corre veloce e, pertanto, non c’è da stupirsi se le attenzioni siano già rivolte verso la prossima generazione, che sul mercato dovrebbe arrivare nel 2022 con il nome di Samsung Galaxy Watch5.

Così come apprendiamo da Let’s Go Digital, un nuovo brevetto ottenuto da Samsung ci potrebbe fornire un’anticipazione su una delle principali novità studiate dal colosso coreano per rendere sempre migliore l’esperienza offerta dai propri smartwatch e, in particolare, per ovviare ad un limite di questo tipo di device.

Essendo piccoli, infatti, gli smartwatch non possono fare affidamento su grandi batterie e, dato il notevole incremento delle loro funzionalità, quello dell’autonomia resta un aspetto su cui non è stato possibile compiere importanti miglioramenti (per esempio, Samsung Galaxy Watch4 riesce a garantire un paio di giorni se viene utilizzato al massimo delle proprie potenzialità) ed è qui che entra in gioco l’energia solare.

Samsung brevetta una soluzione rivoluzionaria per gli smartwatch

La domanda relativa al brevetto di cui stiamo parlando è stata presentata da Samsung presso l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO) intorno alla metà del 2019 e la documentazione è stata pubblicata il 16 settembre 2021.

Nella descrizione del brevetto in questione si parla di un Samsung Galaxy Watch con cinturino solare: il sistema ideato è composto in particolare da due batterie solari che sono posizionate nel cinturino dell’orologio, su entrambi i lati della cassa dell’orologio.

Posizionando una cella solare su entrambi i lati della cassa dell’orologio è possibile raccogliere una quantità sufficiente di luce solare, indipendentemente da come viene indossato lo smartwatch.

Samsung ha pensato a un polimero con punti quantici per modificare il percorso della luce e a varie celle solari (con diverse bande di lunghezza d’onda) in grado di eseguire la conversione fotoelettrica.

Resta da capire se tale soluzione possa effettivamente trovare applicazione in Samsung Galaxy Watch5 (o in una generazione successiva), senza escludere l’ipotesi che il produttore possa preferire il lancio di una serie dedicata, chiamandola magari Samsung Galaxy Watch Solar. Staremo a vedere.

