Mancano solo poche ore al via di nuovi Flash Sale sul sito ufficiale Xiaomi: a partire dalla mezzanotte saranno infatti disponibili due nuove promozioni valide solo per 48 ore su Redmi Note 8 (2021) e Redmi Note 10 5G.

Ecco le nuove offerte Flash Sale di Xiaomi, valide solo 48 ore

Le proposte Flash Sale di Xiaomi riguardano due smartphone di fascia media lanciati la scorsa primavera, che ora possono essere acquistati a cifre sensibilmente più basse. Questo vale soprattutto per Redmi Note 8 (2021), al debutto al prezzo di 229,90 euro e ora in offerta a 109,90 euro, ben 120 euro in meno. Lo smartphone mette a disposizione display Full-HD+ da 6,3 pollici, SoC MediaTek Helio G85, 4-64 GB di memorie, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP, batteria da 4000 mAh e Android 11.

La seconda offerta lampo di Xiaomi, sempre valida per 48 ore, riguarda invece Redmi Note 10 5G nella versione 4-64 GB: lo smartphone viene scontato di 50 euro e di conseguenza risulta acquistabile a 199,90 euro. In questo caso abbiamo a bordo display da 6,5 pollici a 90 Hz, MediaTek Dimensity 700, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP e batteria da 5000 mAh.

Se siete interessati e volete approfittare dei nuovi Flash Sale di Xiaomi non vi resta che seguire i link qui in basso al sito ufficiale mi.com a partire dalla mezzanotte.

acquista Redmi Note 8 (2021) e Redmi Note 10 5G coi Flash Sale Xiaomi

Potrebbe interessarti: migliori smartphone Android