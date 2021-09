Dalla Cina arriva la notizia dell’imminente lancio da parte di Xiaomi di una nuova serie di smartphone: stiamo parlando di Xiaomi CIVI. Questi smartphone arriveranno sul mercato senza il “Mi” nel nome, a conferma della nuova strategia che il colosso cinese ha deciso di adottare per differenziare le varie serie dei suoi dispositivi.

La serie Xiaomi CIVI sarà presentata il 27 settembre

C’è anche una data di presentazione ufficiale della serie Xiaomi CIVI: i fan del colosso cinese dovranno avere pazienza fino a lunedì 27 settembre, giorno in cui il produttore presenterà più di un modello.

Allo stato attuale non sono stati svelati dettagli particolari sulle caratteristiche che gli smartphone di questa nuova serie potranno vantare ma pare che il produttore cinese nell’ideare tali device abbia pensato soprattutto a soddisfare le possibili esigenze di un pubblico giovane.

Grande importanza, pertanto, dovrebbe avere la multimedialità e le prime immagini di uno smartphone della serie Xiaomi CIVI sembrano confermare questo aspetto, con un telefono che si caratterizza per un ampio display (con un foro per la fotocamera frontale in alto al centro) e, sulla parte posteriore, per una tripla fotocamera con supporto all’Intelligenza Artificiale.

Tra le altre caratteristiche di questa serie di device ci dovrebbero essere anche Snapdragon 778G, batteria da 4500 mAh, prezzi contenuti e diverse colorazioni. E se siamo già riusciti a stuzzicare la vostra curiosità, probabilmente il primo video promozionale della serie Xiaomi CIVI non potrà che rendervi ancora più impazienti di scoprire questi telefoni:

Così come apprendiamo da SmartDroid, probabilmente questa nuova serie di smartphone sarà lanciata in Cina ma non è possibile escludere che in un secondo momento la sua commercializzazione possa essere estesa anche ad altri Paesi, inclusi quelli europei. Resta da capire se i prezzi saranno davvero competitivi ma fortunatamente tra pochi giorni lo scopriremo.

