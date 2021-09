Quest’oggi PosteMobile, operatore telefonico virtuale (MVNO) che si poggia sulla rete di Vodafone, annuncia la nuova offerta PosteMobile Creami WOW 50 GIGA e proroga alcune offerte in scadenza.

50 GB di traffico dati a 5,90 euro al mese

Disponibile online o tramite contatto telefonico, PosteMobile Creami WOW 50 GIGA offre minuti illimitati verso numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati fino al 4G+ a 5,90 euro al mese.

I nuovi clienti PosteMobile possono scegliere se attivare un nuovo numero o effettuare la portabilità; in entrambi casi è necessario sostenere il costo della nuova SIM pari a 20 euro con 10 euro di traffico dati incluso. L’offerta rimane disponibile fino al 26 settembre.

Attiva PosteMobile Creami WOW 50 GIGA

Le offerte prorogate di PosteMobile

Oltre a presentare la nuova offerta Creami WOW 50 GIGA, PosteMobile ha deciso di prorogare anche le seguenti.

PosteMobile Creami EXTRA WOW 100

PosteMobile Creami EXTRA WOW 100, la cui scadenza doveva cadere oggi, 23 settembre 2021, è stata prorogata fino al 2 ottobre 2021. Rivolta a tutti i nuovi clienti che attivano una nuova SIM e a quelli in portabilità senza vincoli, l’offerta permette di utilizzare credit illimitati per chiamate e SMS e 100 GB di traffico fino al 4G+ a 7,99 euro al mese. La SIM ha un costo pari a 20 euro per chi l’attiva online o tramite telefono, di cui 10 euro come credito telefonico, mentre l’acquisto negli uffici postali è pari a 15 euro con ricarica minima obbligatoria pari a 10 euro.

Attiva PosteMobile Creami EXTRA WOW 100 online

PosteMobile Creami WOW 10GB, Creami WeBack e Creami Style

PosteMobile Creami WOW 10GB, Creami WeBack e Creami Style sono le offerte dell’operatore MVNO prorogate fino al 21 settembre. Andando con ordine, la prima mette a disposizione degli utenti credit illimitati per chiamate e SMS e 10 GB di traffico fino al 4G+ a 4,99 euro al mese. L’offerta è disponibile online, tramite telefono, anche senza vincolo di portabilità del numero, e la SIM ha un costo di 20 euro di cui 10 euro di traffico incluso.

Attiva PosteMobile Creami WOW 10GB

PosteMobile Creami WeBack, invece, disponibile anche in questo caso online, tramite telefono e anche senza vincolo di portabilità, propone ogni mese credit illimitati per chiamate e SMS e 50 GB di traffico dati fino al 4G+ a 9,99 euro. La SIM ha un costo pari a 20 euro di cui 10 euro di traffico incluso.

Attiva PosteMobile Creami WeBack

Infine, PosteMobile Creami Style offre 500 credit per chiamate e SMS e 5 GB di traffico dati a 5 euro al mese. Il costo della SIM è pari a 20 euro, di cui 10 euro di traffico dati incluso, e si può attivare online o da telefono.

