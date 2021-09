È passato più di un anno dal lancio, sul mercato italiano, della prima chiavetta TV realizzata da Xiaomi caratterizzata dalla presenza di Android TV. Nelle scorse ore sono trapelate in Rete quelle che dovrebbero essere le prime immagini reali della nuova chiavetta, che potrebbe arrivare a breve sul mercato.

Una nuova Xiaomi TV Stick

A un primo sguardo l’aspetto del nuovo dispositivo è molto simile a quello dello scorso anno, leggermente più lungo e con un diverso logo. Le immagini, che con ogni probabilità provengono da qualche istituto di certificazione, permettono di scoprire le misure pressoché esatte, almeno per quanto riguarda larghezza e lunghezza.

La nuova Xiaomi TV Stick misura infatti circa 110 x 30 millimetri (una ventina di millimetri più del predecessore), e perde il logo “Mi”, destinato a sparire dai nuovi prodotti del colosso cinese. Al suo posto campeggia il logo “Xiaomi”, impresso sulla parte satinata della chiavetta, con la seconda metà in plastica lucida. Da un lato vediamo il connettore HDMI, per la connessione a una TV o a un videoproiettore, mentre sul lato dovrebbe essere presente il connettore di alimentazione.

Le immagini, parzialmente coperte dalle scritte del leaker, non permettono di fare altre ipotesi anche se non dovrebbe mancare un telecomando a corredo per il controllo del dispositivo. Tutto ancora da scoprire dal punto di vista tecnico, ma è probabile che nel corso delle prossime settimane avremo modo di approfondire la questione grazie a nuove anticipazioni, che ci sveleranno anche le funzioni della nuova chiavetta Xiaomi, soprattutto quelle software.

