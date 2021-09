Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android e non volete spendere troppo potreste dare uno sguardo all’offerta proposta da Xiaomi valida solo per 48 ore: in promozione abbiamo Xiaomi Mi 11 Lite, scontato di 80 euro rispetto al prezzo di listino.

Xiaomi Mi 11 Lite in offerta al miglior prezzo, ma solo per poche ore

Xiaomi Mi 11 Lite è uno smartphone di fascia media lanciato questa primavera al prezzo di 349,90 euro. Mette a disposizione display AMOLED da 6,55 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate di 90 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 732G, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna (in questa versione), tripla fotocamera posteriore (sensore principale da 64 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e telemacro da 5 MP) e batteria da 4250 mAh.

Solo per oggi e domani (l’offerta scade alle 23:59 del 19 settembre 2021) o fino a esaurimento scorte, Xiaomi Mi 11 Lite è proposto sul sito ufficiale mi.com in sconto a 269,90 euro nella versione da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, con spedizione gratuita. Al momento è disponibile solo la colorazione Boba Black.

Se siete interessati non vi resta che seguire il link qui sotto. Per eventuali indecisioni vi consigliamo di dare uno sguardo alla nostra recensione

acquista Xiaomi Mi 11 Lite in offerta su mi.com

Potrebbe interessarti: recensione Xiaomi Mi 11 Lite