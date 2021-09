Di tanto in tanto il team di sviluppatori di Google Stadia allunga l’elenco dei dispositivi supportati ufficialmente dalla popolare piattaforma gaming del colosso di Mountain View e nelle scorse ore ad essere stati aggiunti sono diversi dispositivi di Samsung.

Ricordiamo che, sebbene l’app di Google Stadia consenta agli utenti di eseguire lo streaming di giochi da quasi tutti i dispositivi Android in modalità “sperimentale”, è disponibile un elenco di telefoni e tablet ufficialmente supportati (tra quelli inclusi vi sono dispositivi di Samsung, OnePlus e la serie Google Pixel) e nei quali la piattaforma gaming funziona automaticamente, senza la necessità di apportare alcuna modifica.

In pratica, i telefoni e i tablet inclusi in questo elenco sono quelli per i quali Google può assicurare che offriranno una buona esperienza con la sua piattaforma gaming, ovviamente a condizione che si possa fare affidamento su una buona connessione ad Internet.

Google Stadia supporta altri undici dispositivi Samsung

Così come apprendiamo da 9to5Google, l’elenco di device supportati in via ufficiale si è arricchito di altri 11 tra smartphone e tablet del colosso coreano. Questi sono i nuovi modelli aggiunti:

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Tab A

Samsung Galaxy Tab A7

Samsung Galaxy Tab S5e

Samsung Galaxy Tab S6

Samsung Galaxy Tab S7

Samsung Galaxy Tab S7+

Oltre a 6 tablet, sono stati aggiunti gli ultimi smartphone di punta dell’offerta del colosso coreano mentre al momento non sono ancora supportati i modelli più costosi di Samsung, ossia quelli delle sue due serie pieghevoli (Samsung Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip).

Potete trovare l’elenco di tutti i dispositivi supportati da Google Stadia in via ufficiale seguendo questo link.

Ricordiamo che in autunno su Google Stadia sbarcherà anche la trilogia rimasterizzata di Grand Theft Auto.