La maggior parte degli studenti italiani è ritornata a scuola, periodo che coincide con la fine delle vacanze estive o delle ferie per buona parte dei lavoratori, pronti a riprendere la propria routine. Per molti è giunto il momento di cambiare smartphone o di adeguare la propria dotazione per affrontare una nuova stagione di studio o di lavoro, e le offerte del Back to School di Gshopper capitano proprio al momento giusto.

Il Back to School di Gshopper

Che si tratti di cambiare semplicemente smartphone o di aggiungere qualche componente al vostro studio o alla vostra cameretta, le offerte di Gshopper sono pronte per soddisfare le vostre necessità, con sconti molto interessanti e prezzi finali particolarmente appetibili.

Vi manca una TV in camera? Ecco l’offerta per il modello da 32 pollici di Xiaomi P1, in promozione a meno di 240 euro, con Android TV, Google Assistant, telecomando Bluetooth e audio Dolby con DTS-HD, per guardarvi i film o le serie TV in tranquillità, con la possibilità di collegare un computer per usufruire di uno schermo di grandi dimensioni.

E per il massimo comfort che ne dite di una bella sedia da gaming Zenez, con schienale reclinabile, braccioli regolabili e supporto lombare e cervicale? Ideale per lo studio, il lavoro e lo svago, per avere il massimo supporto anche per sessioni prolungate. E se non volete disturbare nessuno niente di meglio delle cuffie Bluetooth Xiaomi Air 2 SE, economiche ma di qualità, con Bluetooth 5.0 e controlli touch, per godervi la musica, o l’azione dei film, a qualsiasi ora del giorno e della notte.

E per combattere il colpo di coda del caldo estivo, e per non farsi trovare impreparati per la prossima stagione calda, niente di meglio di Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2, con 100 livelli di velocità, compatibilità con gli assistenti vocali e controllo tramite smartphone su cui installare l’applicazione Xiaomi Home.

Non potevano ovviamente mancare alcuni smartphone, strumento ormai indispensabile per il lavoro così come per lo studio. Per il Back to School Gshopper ha puntato su POCO, un brand che sta guadagnando rapidamente notorietà e rispetto per l’ottimo rapporto qualità prezzo, che lo pone al primo posto quando si tratta di avere tanta resa con poca spesa. Vediamo dunque di riassumere le offerte più interessanti che abbiamo selezionato in collaborazione con Gshopper, ognuna con un codice sconto per risparmiare ulteriormente rispetto ai pur ottimi prezzi di vendita.

Informazione Pubblicitaria