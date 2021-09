Continua a crescere la famiglia di smartphone Xiaomi, che da oggi si arricchisce di tre nuovi dispositivi. Sono stati infatti annunciati ufficialmente Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro e Xiaomi 11 Lite 5G NE, i primi del produttore a perdere il prefisso Mi, che da tanti anni ha accompagnato questa linea di prodotti. Assieme ai due top di gamma già anticipati dai rumor degli ultimi mesi, arriva dunque anche il medio gamma di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa, andando a rendere ancora più caotica la situazione in questa fascia di prezzo.

Andiamo con ordine e scopriamo immediatamente la scheda tecnica e le caratteristiche dei tre nuovi smartphone targati Xiaomi.

Caratteristiche di Xiaomi 11T

Partiamo dunque da Xiaomi 11T, che dispone di uno schermo AMOLED FullHD+ (1080 x 2400 pixel) da 6,67 pollici, con soluzione DotDisplay per alloggiare la fotocamera frontale. Si tratta di un pannello con frequenza di refresh a 120 Hz e tecnologia AdaptiveSync, con una luminosità massima di 1.000 nits e un touch sampling rate di ben 480 Hz, per una responsività elevata durante le sessioni di gaming.

Il nuovo smartphone è alimentato da un chipset MediaTek Dimensity 1200-Ultra, realizzato con processo produttivo a 6 nanometri e dotato di CPU octa core a 3 GHz e affiancato da 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna, non espandibile, di tipo UFS 3.1.

Ricca la connettività, a partire dal supporto alle reti 5G (SA/NSA), 4G/VoLTE, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, dual SIM dual 5G Standby e connettore USB Type-C. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh ed è supportata da una ricarica cablata a 67 watt, grazie anche a un caricabatterie da 67W fornito nella confezione di vendita.

Il comparto fotografico può contare su un sensore principale da 108 megapixel(f/1.75) con stabilizzazione elettronica e pixel da 2,1 micron, grazie alla tecnologia Super Pixel 9-in-1. Al suo fianco trovano posto un sensore ultra grandangolare (FoV 120 gradi) da 8 megapixel (f/2.2) e un sensore telemacro da 5 megapixel (f/2.4). Nello schermo, con una soluzione punch hole, è inserito invece il sensore da 16 megapixel per i selfie, con apertura f/2.45.

Di qualità la parte audio, con doppio speaker e supporto alla tecnologia Dolby Atmos, in grado di fornire un’esperienza cinematica. La sicurezza è garantita da un lettore di impronte digitali posizionato sul lato destro dello smartphone. Tre le colorazioni tra cui scegliere: Meteorite Gray, Moonlight White e Celestial Blue. Le misure infine si attestano sui 164,1 x 76,9 x 8,8 millimetri per un peso di 203 grammi.

Caratteristiche di Xiaomi 11T Pro

Decisamente più performante Xiaomi 11T Pro, il più interessante dei tre modelli annunciati oggi. È dotato dello stesso schermo AMOLED FullHD+ (1080 x 2400 pixel) da 6,67 pollici, con soluzione DotDisplay, HDR10+ e luminosità di picco di 1.000 nits, con frequenza di refresh a 120 Hz e AdaptiveSync.

Sotto la scocca trova posto una Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 888, con processo produttivo a 5 nanometri, CPU octa core e affiancata da 8-128 GB, 8-256 GB o 12-256 GB. La RAM è di tipo LPDDR5 mentre la memoria interna, non espandibile, è di tipo UFS 3.1. Da segnalare inoltre la presenza di una tecnologia di raffreddamento a camera di vapore e di un motore di vibrazione lineare sull’asse delle X, per un feedback aptico di qualità.

Ineccepibile la connettività, con supporto alle reti 5G (SA/NSA), 4G/VoLTE, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, dual SIM dual 5G standby, connettore USB Type-C. La batteria raggiunge una capacità di 5.000 mAh e può essere ricaricata molto rapidamente (Xiaomi parla di appena 17 minuti da 0 al 100%) grazie al supporto alla tecnologia HyperCharge a 120 Watt, con alimentatore incluso nella confezione di vendita.

La tripla fotocamera posteriore può contare su un sensore principale da 108 megapixel (f/1.75) con registrazione 8K e HDR10+, affiancato da un sensore ultra grandangolare (FoV 120 gradi) da 8 megapixel (f/2.2) e da un telemacro 2X da 5 megapixel (f/2.4). Nella parte frontale il sensore da 16 megapixel è inserito nello schermo con la tecnologia punch hole.

Completano la dotazione due speaker, con la parta audio curata da Harman Kardon, il supporto al Dolby Atmos e un lettore di impronte digitali sul lato destro del frame. Le dimensioni sonno pari a 164,1 x 76,9 x 8,8 mm con un peso di 204 grammi. Tre anche in questo caso i colori a disposizione: Meteorite Gray, Moonlight White e Celestial Blue.

Caratteristiche di Xiaomi 11 Lite 5G NE

Chiudiamo con Xiaomi 11 Lite 5G NE che riprende le linee, insieme a buona parte della scheda tecnica, del modello “standard”. Si parte da uno schermo AMOLED DotDisplay da 6,55 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel), DolbyVision e HDR10+ e frequenza di refresh a 90 HZ, con touch sampling rate a 240 Hz.

Sotto alla scocca, al posto dello Snapdragon 780G, troviamo uno Snapdragon 778G, realizzato con processo produttivo a 6 nanometri e affiancato da 6-128 GB, 8-128 GB o 8-256 GB di memoria. La RAM è di tipo LPDDR4X mente la memoria interna, non espandibile, è di tipo UFS 2.2. La connettività include il supporto alle reti 5G (SA/NSA), 4G/VoLTE, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, dual SIM e USB Type-C.

Invariato il comparto fotografico, con sensore principale da 64 megapixel (f/1.79) affiancato da un ultra grandangolare da 8 megapixel (f/2.2) e da un telemacro da 5 megapixel (f/2.4), mentre nella parte frontale troviamo una fotocamera da 20 megapixel per i selfie. La batteria da 4,250 mAh è supportata dalla ricarica rapida a 33 watt, con carica batterie da tale potenza incluso nella confezione di vendita.

Troviamo inoltre un doppio speaker, lettore di impronte digitali sul lato destro del frame e un motore di vibrazione lineare 0832L. Le dimensioni si attestano su 160,53 x 75,73 x 6,81 millimetri con un peso di appena 158 grammi, confermando in toto quanto di buono visto col modello già in commercio. Quattro le colorazioni a disposizione degli acquirenti: Truffle Black, Bubblegum Blue, Peach Pink e Snowflake White.

Prezzi e disponibilità di Xiaomi 11T, 11T Pro e 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11T sarà in vendita in Italia nella versione 8-128 GB a partire dal 12 ottobre su mi.com a 549,90 euro e dal 19 ottobre presso i principali operatori telefonici e catene di elettronica di consumo. La versione 8-256 GB sarà in vendita su mi.com. Mi Store Italia e Amazon a 599,90, ma per le prime 24 ore sarà possibile ottenerlo a 549,90 euro. Acquistandolo su mi.com riceverete in bundle uno Xiaomi Mi TV P1 32″.

Xiaomi 11T Pro arriverà su mi.com a partire dal 28 settembre nella versione 8-128 GB a 649,90 euro e nella versione 8-256 GB a 699,90 euro. La versione 8-128 GB arriverà anche su Amazon mentre la variante 8-256 GB potrà essere acquistata nei Mi Store italiani. A partire dalle 13:00 del 28 settembre, e per sole 24 ore, sarà possibile acquistare Xiaomi 11T Pro 8-128 GB su mi.com al prezzo di 599,90 euro con Xiaomi MI TV P1 32″ in omaggio.

Su Amazon invece gli acquirenti riceveranno un voucher del valore di 100 euro che potrà essere applicato immediatamente al carrello in occasione dell’acquisto. Da metà ottobre, e fino al 31 ottobre, Xiaomi 11T Pro 8-256 GB sarà acquistabile presso gli operatori telefonici e nelle principali catene di elettronica di consumo in bundle con Xiaomi Mi Watch.

Chiudiamo con Xiaomi 11 Lite 5G NE, in vendita dalle 13:00 del 28 settembre su mi.com e Mi Store Italia al prezzo di 449,90 per la versione 8-128 GB, mentre la versione 6-128 GB sarà in vendita a 399,90 euro su mi.com e Amazon. In entrambi i casi ci sarà un’offerta di lancio: 299,90 euro per la versione 6-128 GB (solo per le prime 24 ore) e 399,90 euro per la versione 8-128 GB, co Xiaomi Mi Smart Band 6 in bundle fino al 12 ottobre. A partire da tale data sarà possibile acquistare lo smartphone anche presso gli operatori telefonici e le catene di elettronica di consumo.