Il ritorno allo studio o al lavoro una volta terminato il periodo delle vacanze estive non è mai semplice, ma eBay prova ad addolcirlo lanciando un nuovo coupon che permette di sfruttare un extra sconto fino a 50 euro sulla tecnologia. Scopriamo gli smartphone Android sui quali sfruttarlo.

Fino a 50 euro di extra sconto sugli smartphone Android: come usare il coupon

Il nuovo coupon eBay è valido fino alle 23:59 del 26 settembre 2021 e può essere usato per un massimo di tre volte sulle categorie smartphone, TV e notebook. In questa sede ci concentriamo sui dispositivi del robottino, naturalmente, che possono essere acquistati presso i rivenditori aderenti che possiamo leggere tra i termini e le condizioni.

Ecco alcuni esempi su come sfruttare il nuovo codice sconto eBay (prezzi già scontati):

Per utilizzare il coupon è sufficiente aggiungere al carrello un prodotto aderente all’iniziativa e digitare “BACKTOTECH” nel campo dedicato ai codici promozionali in fase di acquisto. Se tutto va bene dovreste vedere scendere il prezzo del 5% (fino a un massimo di 50 euro), una cifra non enorme ma che potrebbe dare quella “spintarella” in più agli indecisi.

Per scoprire tutti gli smartphone Android da acquistare con il nuovo codice sconto e tutti i dettagli potete seguire il link qui in basso. Allora, avete già adocchiato il vostro nuovo smartphone Android? Fatecelo sapere nel solito box.

Offerte smartphone Android eBay BACKTOTECH

