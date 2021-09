Oramai da diversi mesi si susseguono le “voci” secondo cui Samsung avrebbe deciso di mettere fine alla serie Samsung Galaxy Note e lo stesso produttore coreano, in occasione dell’evento di presentazione di Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G, ha annunciato ufficialmente che non ci sarebbe stato nessun nuovo modello Note per il 2021.

Non tutti però sono convinti che l’avventura di questa popolare serie di smartphone sia davvero finita e un esempio è rappresentato da Ice Universe, che nelle scorse ore ha reso noto su Twitter che “qualcuno nella catena di approvvigionamento del colosso coreano ha visto prove dell’esistenza del Galaxy Note di prossima generazione”.

Nuova generazione di Samsung Galaxy Note in vista?

A questo punto qualcuno potrebbe chiedersi se effettivamente il colosso coreano abbia in progetto il lancio di un Samsung Galaxy Note 21 (o 22) per i prossimi mesi, magari all’inizio del 2022 e se ciò potrebbe significare che a rischio potrebbe essere addirittura la serie Samsung Galaxy S22, soprattutto se si considera che le ultime generazioni di questa famiglia di smartphone non sono riuscite a fare registrare le vendite auspicate dall’azienda.

Non manca chi ricorda che Samsung non ha mai dichiarato la fine ufficiale della serie Galaxy Note e ciò potrebbe significare che il produttore coreano abbia in progetto di alternare questa famiglia di device con quella della serie Galaxy S: nel caso in cui tale ultima ipotesi fosse quella corretta, nel 2022 potremmo non avere la tanto attesa gamma Samsung Galaxy S22 ma una nuova generazione di Galaxy Note.

In sostanza, al momento fare previsioni è piuttosto difficile ma eventuali colpi di scena potrebbero non essere da escludere a priori, soprattutto se si considera il livello di competitività raggiunto dalla fascia premium del settore smartphone e la conseguente necessità per ciascun produttore di giocare al meglio le carte di cui dispone.