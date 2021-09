Come previsto Vivo ha presentato quest’oggi una nuova serie di smartphone Android, composta da tre dispositivi: stiamo parlando di Vivo X70, Vivo X70 Pro e Vivo X70 Pro+. Andiamo a scoprire insieme caratteristiche, design, immagini, prezzi e date di uscita per il mercato cinese, in attesa di assistere al lancio globale.

Vivo X70, Vivo X70 Pro e Vivo X70 Pro+ ufficiali: specifiche e funzionalità

Vivo si è concentrata particolarmente sul comparto fotografico dei tre smartphone appena svelati. Naturalmente a fare la parte del “leone” è Vivo X70 Pro+, ma anche Vivo X70 e Vivo X70 Pro non vogliono restare indietro (i due Pro integrano anche il nuovo Imaging Chip V1).

Per tutti e tre i modelli è stato utilizzato un pannello con frequenza di refresh a 120 Hz, più evoluto sul modello Pro+. Differenti anche le scelte per quanto riguarda il chipset, con i tre principali produttori, Qualcomm, MediaTek e Samsung che si spartiscono le versioni. Molti i tratti in comune fra le tre versioni, a partire dalle lenti trattate da Zeiss, dal sensore montato su gimbal al sensore ausiliario per i ritratti.

Smartphone focalizzati dunque sul comparto fotografico, di ottimo livello soprattutto sulla versione di punta, ma che non trascurano il resto della scheda tecnica, che andiamo senza ulteriori indugi a riassumere per ciascuno modello.

Scheda tecnica Vivo X70

Partiamo dunque col modello “base” della nuova serie, caratterizzato dalla presenza di uno schermo AMOLED (HDR10) da 6,56 pollici con risoluzione FullHD+ (2376 x 1080 pixel) e frequenza di refresh a 120 Hz. Sotto la scocca troviamo un SoC MediaTek Dimensity 1200 (CPU octa core a 3 GHz e GPU Mali-G77 MC9) o un Exynos 1080 con CPU octa core a 2,8 GHz e GPU Mali-G78.

Tre i tagli di memoria tra cui scegliere: 8-128 GB, 8-256 GB e 12-256 GB, com RAM di tipo LPDDR4X e memorie interne UFS 3.1. Il comparto fotografico può contare su un sensore principale da 40 megapixel (50 megapixel croppati) con OIS, apertura f/1.75 e trattamento Zeiss T, ultra grandangolare da 12 megapixel (f/2.2) con OIS e sensore da 12 megapixel (f/1.98) per i ritratti, con autofocus laser. Nella parte frontale con una soluzione punch hole nel display, è presente un sensore da 32 megapixel (f/2.45).

Ricca la connettività con supporto alle reti 5G (SA/NSA), 4G/VoLTE, WiFi 6, Bluetooth 5.1, GPS+GLONASS, NFC e connettore USB Type-C per la ricarica della batteria. Quest’ultima ha una capacità di 4.400 mAh con supporto alla ricarica rapida a 44 watt/ Il sistema operativo è Android 11 con interfaccia personalizzata OriginOS 1.0. Le dimensioni sono di 160,1 x 75,39 x 7,55 mm e 181 grammi di peso.

Scheda tecnica Vivo X70 Pro

Molto simile la scheda di X70 Pro, che parte dallo stesso schermo AMOLED (HDR10) da 6,56 pollici FullHD+ (2376 x 1080) e frequenza di refresh a 120 Hz. Identica anche la scelta dei chipset, MediaTek Dimensity 1200 o Exynos 1080, con quattro tagli di memoria.

Si parte da 8-128 GB per passare a 8-256 GB, 12-256 GB per finire a 12-512 GB. In tutti i casi la RAM è di tipo LPDDR4X e la memoria interna, non espandibile, è di tipo UFS 3.1. La connettività è identica al modello base, con supporto al 5G, 4G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, GPS+GLONASS, NFC e USB Type-C. La batteria raggiunge i 4.450 mAh con ricarica rapida a 44 watt. Il sistema operativo anche in questo caso è Android 11 con OriginOS 1.0.

Leggermente differente il comparto fotografico, controllato dal chip proprietario V1, con sensore principale da 50 megapixel (f/1.75), OIS e copertura Zeiss T, ultra grandangolare (FoV 116 gradi) da 12 megapixel (f/2.2) con OIS, sensore per i ritratti da 12 megapixel (f/1.98) e sensore periscopico da 8 megapixel (f/3.4) con zoom ottico 5x, assistito dalla messa a fuoco laser.

Le dimensioni si attestano a 158,3 x 73,21x 7,99 mm per 185 grammi di peso.

Scheda tecnica Vivo X70 Pro+

Il più performante dei tre smartphone Vivo può contare su uno schermo AMOLED E5 (HDR10) con risoluzione QHD+ (3200 x 1440) da 6,78 pollici e frequenza di refresh a 120 Hz. Sotto alla scocca troviamo uno Snapdragon 888+ con CPU octa core e GPU Adreno 660, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna UFS 3.1, 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna UFS 3.1 e per finire da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

Per quanto riguarda la connettività ritroviamo il supporto alle reti 5G (SA/NSA), 4G/VoLTE, WiFi 6, Bluetooth 5.1, GPS+GLONASS, NFC e connettore USB Type-C per la ricarica della batteria. In questo caso la capacità è di 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 55 watt, wireless a 50 watt e ricarica wireless inversa a 10 watt.

Il comparto fotografico è di ottimo livello, con sensore principale da 50 megapixel (f/1.57) con stabilizzazione ottica tramite gimbal, copertura Zeiss T, chipset V1, sensore ultra grandangolare da 48 megapixel con stabilizzazione ottica a 4 assi tramite gimbal, sensore da 8 megapixel con sistema a periscopio e zoom ottico 5x (super zoom a 60x) e sensore per i ritratti da 12 megapixel (f/1.6), il tutto assistito dalla messa a fuoco laser.

Completano la dotazione il supporto dual SIM, la certificazione IP68 e Android 11 con interfaccia OriginOS 1.0. Le dimensioni sono di 164,54 x 75,21 x 8,89 mm e 209 grammi di peso.

Prezzi e uscita di Vivo X70, Vivo X70 Pro e Vivo X70 Pro+

Vivo X70 e Vivo X70 Pro vengono lanciati in Cina al prezzo di partenza di rispettivamente 3.699 e 4.299 yuan, corrispondenti a circa 484 e 523 euro. Le colorazioni tra cui scegliere sono tre, White, Black e Nebula. Vivo X70 Pro+ sarà disponibile in Cina entro il mese di settembre al prezzo di partenza di 5.499 yuan (circa 720 euro) nella colorazione nera con vetro posteriore e nelle colorazioni arancione e blu con cover posteriore in pelle. A seguire i prezzi delle singole varianti in Cina:

vivo X70 8-128 GB a 3.699 yuan pari a 484 euro

vivo X70 8-256 GB a 3.999 yuan pari a 523 euro

vivo X70 12-256 GB a 4.299 yuan pari a 563 euro

vivo X70 Pro 8-128 GB a 4.299 yuan pari a 563 euro

vivo X70 Pro 8-256 GB a 4.599 yuan pari a 602 euro

vivo X70 Pro 12-256 GB a 4.799 yuan pari a 628 euro

vivo X70 Pro 12-512 GB a 5.299 yuan pari a 694 euro

vivo X70 Pro+ 8-256 GB a 5.499 yuan pari a 720 euro

vivo X70 Pro+ 12-256 GB a 5.999 yuan pari a 785 euro

vivo X70 Pro+ 12-512 GB a 6.699 yuan pari a 916 euro

Al momento non ci sono informazioni in merito alla commercializzazione globale, ma è probabile che ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane.