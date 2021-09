A partire da domani, 8 settembre, e per i successivi due giorni, tutti i clienti TIM possono recarsi nei negozi TIM aderenti, accedere al sito dell’operatore telefonico oppure all’applicazione mobile, per ottenere 100 giga al mese per tre mesi in omaggio.

100 giga in omaggio per tre mesi

Come? Attivando il servizio ricarica automatica di TIM sulla propria linea, avendo cura di avere intestata una offerta dati a pagamento. Una volta sottoscritto il servizio di ricarica automatica sulla propria utenza – segnaliamo che i 100 giga in omaggio per tre mesi non possono essere cumulati con altre promozioni -, passeranno in media 72 ore prima di ricevere l’SMS di conferma dell’attivazione della promozione.

La ricarica automatica di TIM permette ai clienti dell’operatore telefonico italiano di non dovere ricaricare manualmente il credito ogni mese. Infatti, nel caso in cui il credito residuo scenda sotto la soglia dei 3 euro oppure restino solo 24 ore prima del rinnovo dell’offerta attiva sulla propria SIM, al cliente viene automaticamente erogata una ricarica del valore di 5 euro (per un massimo di 15 euro mensili) oppure una ricarica il cui valore è pari al costo intero della offerta attiva.

Ricordiamo, infine, che la ricarica automatica di TIM è disponibile solo su addebito su carta di credito, conto corrente o carta prepagata.

