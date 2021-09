Se avete intenzione di sfruttare un sacco di giga ogni mese per navigare senza spendere troppo, ho. Mobile vi offre la possibilità di attivare l’offerta ho. 7,99 anche durante il mese di settembre. L’offerta dell’operatore virtuale di Vodafone non prevede costi di attivazione ma è necessario comunque sostenere il costo di 0,99 euro per l’acquisto della nuova SIM ricaricabile.

7,99 euro al mese con tanti giga

Volendo, nel caso in cui preferiate acquistare l’offerta tramite il sito mobile, è possibile indicare la spedizione della SIM a casa o presso una delle edicole convenzionate a fronte di una spesa di 8,99 euro, che include anche il primo mese dell’offerta e il costo della nuova SIM.

ho. 7,99 propone ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali su rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico dati su rete 4G al prezzo di 7,99 euro al mese. Per accedere alla seguente necessario provenire dai seguenti operatori telefonici: Iliad, Fastweb, Digi Mobil, CoopVoce, PosteMobile, Lycamobile, NTMobile, NV mobile, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile e molti altri – trovate la lista completa degli operatori interessati tramite il link in calce alla news.

Vi ricordiamo che la portabilità del proprio numero telefonico dev’essere completata entro e non oltre 15 giorni dall’attivazione della SIM; in caso contrario l’offerta non sarà più disponibile e si rinnoverà mensilmente al costo maggiorato pari a 16,99 euro.

Acquista ho. 7,99 sul sito ufficiale

