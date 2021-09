Lo scorso mese Xiaomi è tornata nel settore dei tablet lanciando in Cina due modelli molto interessanti come Xiaomi Mi Pad 5 e Mi Pad 5 Pro e preannunciando il loro arrivo in futuro anche nel mercato globale.

Per il 15 settembre il colosso cinese ha in programma un nuovo evento e tra i suoi protagonisti vi potrebbero essere anche le versioni internazionali di questi due tablet (al momento non vi sono conferme ufficiali in tal senso).

L’arrivo in Europa di Xiaomi Mi Pad 5 potrebbe essere imminente

Sebbene non vi sia ancora una data certa per il lancio di una variante globale di Xiaomi Mi Pad 5 e Mi Pad 5 Pro, nelle scorse ore è arrivata una sorta di conferma che ci stiamo comunque avvicinando al momento in cui saranno effettivamente commercializzate: Xiaomiui su Twitter, infatti, ha pubblicato il seguente video unboxing di un modello fornito da un rivenditore bielorusso.

Xiaomi Tab 5 Global Unboxing leaked by Belorussian retailer https://t.co/Tgtyp5jpal. Source (IG):https://t.co/uvIOmYmep1

Source:https://t.co/CjXqH4EwVK pic.twitter.com/5AgG938PI5 — Xiaomiui | Xiaomi & MIUI News (@xiaomiui) September 4, 2021

E NSV, il rivenditore in questione, ha già pubblicato sul proprio sito una pagina dedicata alla vendita del tablet di Xiaomi (la trovate seguendo questo link), al momento disponibile solo in pre-ordine.

In questo video viene mostrata una confezione bianca per Xiaomi Mi Pad 5 che sembra decisamente più spessa di quella vista per la variante cinese del tablet e la ragione potrebbe essere l’inclusione di alcuni accessori, come un caricabatterie e un cavo USB.

Sulla pagina Instagram di NSV il tablet è mostrato in due colorazioni (bianca e nera) e viene indicato anche il prezzo della versione con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata, pari al cambio a circa 400 euro.

Per sapere se sarà questo il prezzo ufficiale in Europa di Xiaomi MI Pad 5 dovremo attendere informazioni dal produttore cinese e probabilmente sarà sufficiente pazientare solo qualche giorno.