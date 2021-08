L’industria cinese degli smartphone sta cambiando in modo radicale dopo i problemi affrontati da Huawei in seguito al ban commerciale inflitto dal governo statunitense: i principali produttori, infatti, vogliono evitare nei limiti del possibile di incorrere nella medesima disavventura e anche Vivo rientra tra le aziende che hanno pertanto deciso di fare più affidamento sulle proprie forze.

L’Image Signal Processor (ISP) di Vivo rappresenta un esempio di questa nuova strategia: tale sensore di immagine, chiamato Vivo V1, dovrebbe fare il proprio esordio nel corso del prossimo mese, così com’è stato confermato da Hu Baishan, vice presidente dell’azienda asiatica.

Vivo V1 è stato realizzato in via autonoma

Così come apprendiamo da Android Community, questo processore di immagine è stato sviluppato autonomamente da Vivo e sarà integrato negli smartphone della serie Vivo X70, la cui presentazione ufficiale è in programma a settembre.

Secondo Baishan, il layout di questo processore di immagine è sviluppato attorno a quattro tracce (Design, Imaging, System e Performance) e, a suo dire, sarà in grado di garantire agli utenti un notevole miglioramento per quanto riguarda la registrazione di video, gli scatti in modalità notturna e le foto in modalità portrait.

Il dirigente è certo che gli smartphone della serie Vivo X70 saranno capaci di offrire una valida dimostrazione delle potenzialità del nuovo processore di immagine, il cui sviluppo va avanti da oltre due anni ed è stato gestito da un team di oltre 300 persone.

Ricordiamo che Vivo è un’azienda che nel corso degli anni ha dimostrato di avere una visione a lungo termine per quanto riguarda i grandi investimenti nell’innovazione tecnologica per migliorare il design, le prestazioni e le capacità di imaging dei suoi dispositivi e questo chip ISP costruito internamente è senza dubbio un notevole passo in avanti per l’azienda.

Una super fotocamera per Vivo X70 Pro+

E a proposito di Vivo X70, nelle scorse ore sono emersi nuovi dettagli su alcune sue caratteristiche della variante Pro+. Come apprendiamo da Gizmochina, tra le sue feature vi sarà un super comparto fotografico.

Lo smartphone, infatti, dovrebbe vantare una quadrupla fotocamera con lenti ZEISS e con un sensore primario Samsung GN1 da 50 megapixel con OIS, un sensore ultra grandangolare Sony IMX598 da 48 megapixel (con stabilizzazione micro gimbal), un teleobiettivo da 12 megapixel (con zoom 2x e OIS) e un obiettivo periscopico da 8 megapixel (con zoom ottico 5x, zoom digitale 60x e OIS).

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento alla presentazione della serie Vivo X70.