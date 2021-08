La serie Vivo X60 è stata lanciata lo scorso dicembre e ormai i tempi sono quasi maturi per la presentazione della nuova generazione, che dovrebbe arrivare sul mercato con il nome di Vivo X70.

In attesa di informazioni ufficiali dal produttore, in Rete sono state pubblicate le immagini dei tre modelli della serie Vivo X70 e le presunte caratteristiche che dovrebbero poter vantare (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Design e caratteristiche della serie Vivo X70

Iniziando dal modello base, tra le sue feature dovremmo trovare:

un display AMOLED da 6,56 pollici con risoluzione Full HD+ e un refresh rate a 120 Hz

un processore MediaTek Dimensity 1200 (in seguito dovrebbe essere lanciata pure una versione con CPU Exynos 1080)

una tripla fotocamera con sensore primario da 40 megapixel, accompagnato da due sensori da 12 e 13 megapixel

una batteria da 4.400 mAh con supporto alla ricarica rapida a 44 W

uno scanner a infrarossi

almeno tre colorazioni (Black, White, Aurora)

Passando a Vivo X70 Pro, la sua dotazione tecnica dovrebbe comprendere:

un display AMOLED da 6,56 pollici con risoluzione Full HD+ e un refresh rate a 120 Hz

un processore Exynos 1080

una quadrupla fotocamera con sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da due sensori da 12 e 13 megapixel (uno con zoom ottico 2x) e da un obiettivo periscopico da 8 megapixel (con zoom ottico 5x)

una batteria da 4.400 mAh con supporto alla ricarica rapida a 44 W

almeno tre colorazioni (Black, White, Aurora)

Infine, il modello più interessante, ossia Vivo X70 Pro+, potrà contare su:

un display OLED da 6,78 pollici con risoluzione 2K, refresh rate a 120 Hz, supporto a 10-bit

un processore Qualcomm Snapdragon 888+

una quadrupla fotocamera con sensore primario Samsung GN1 da 50 megapixel, accompagnato da un sensore Sony IMX598 da 48 megapixel, un sensore da 12 megapixel, un obiettivo periscopico da 8 megapixel con zoom ottico 5x e processore di immagine Vivo V1

una scocca con certificazione IP68

una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 55 W (a 50 W in modalità wireless)

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Vivo.

