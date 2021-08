Nelle ultime ore in Rete sono emersi nuovi dettagli su due dei processori che nei prossimi mesi si contenderanno il titolo di CPU più potente del settore mobile: stiamo parlando di Samsung Exynos 2200 e di Qualcomm Snapdragon 895.

Samsung Exynos 2200 batte Apple A14 nei benchmark

Le aspettative di addetti ai lavori e appassionati relative alla CPU Samsung Exynos 2200 con GPU AMD sono piuttosto elevate e un messaggio di FrontTron su Twitter sembra suggerire che effettivamente la CPU del colosso coreano darà parecchio filo da torcere alla concorrenza.

Stando a dei test benchmark, Exynos 2200 avrebbe ottenuto dei risultati sensibilmente migliori rispetto a quelli della CPU Apple A14 Bionic. In particolare, nel test Manhattan 3.1 il processore di Samsung sarebbe arrivato a 170,7 fps mentre quello di Apple a 120 fps, in Aztec Normal a 121,4 fps mentre il secondo a 79,9 fps e in Aztec High a 51,5 fps mentre il secondo a 30 fps.

FrontTron ha inoltre reso noto che questi risultati sono stati registrati a giugno e che il chip Exynos era in esecuzione sui driver beta di sviluppo forniti da AMD, il che significa che la versione definitiva potrebbe essere ancora più performante. Staremo a vedere.

Qualcomm Snapdragon 895 potrebbe avere una GPU molto potente

Passando alla CPU di Qualcomm, a dire di Chen Jin, General Manager della divisione cinese di Lenovo, tale processore potrà contare su una GPU molto performante.

Considerando il ruolo ricoperto dalla fonte di tale anticipazione, le sue dichiarazioni dovrebbero essere ritenute piuttosto affidabili anche se, ovviamente, per avere certezze sarà necessario attendere informazioni ufficiali da Qualcomm.

Come apprendiamo da Android Headlines, le rivelazioni di Chen Jin sono state fatte nell’ambito di una serie di anticipazioni su Lenovo Legion 3, smartphone gaming che potrà vantare la CPU Qualcomm Snapdragon 895.

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, Qualcomm Snapdragon 895 potrà contare sul modem Snapdragon X65 5G (realizzato con tecnologia a 4 nm) e sulla GPU Adreno 730.

La presentazione ufficiale è in programma alla fine dell’anno.