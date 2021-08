I Samsung Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic sono gli ultimi arrivati nella famiglia di smartwatch di Samsung e hanno immediatamente catturato l’attenzione degli appassionati in quanto sono, di fatto, i primi dispositivi basati su Wear OS 3, il sistema operativo per smartwatch nato dalla collaborazione tra Google e Samsung.

Come comunicato dalla stessa Google, i benefici di questa collaborazione sono molteplici e includono l’implementazione di nuove app e funzioni sui nuovi dispositivi tra cui l’arrivo, per la prima volta, di molte app Google native sugli smartwatch Samsung.

YouTube Music porta la riproduzione offline su Galaxy Watch 4

Tra queste app, la più recente a fare la sua comparsa sul Galaxy Watch è quella di YouTube Music che, stando a quanto annunciato da Samsung stessa, dovrebbe apparire tra le app preinstallate del sistema operativo, insieme al Google Assistant e a Google Pay (Gli utenti potranno scegliere se utilizzare Google Pay o Samsung Pay).

Alcune delle novità più rilevanti della nuova app di YouTube Music per Galaxy Watch 4 includono: una UI ridisegnata e la possibilità di scaricare le tracce musicali per renderle disponibili offline.

Per fare ciò sarà necessario essere in possesso dell’iscrizione a YouTube Premium. Il download di YouTube Music ha un peso di 11.25 MB ed è già disponibile per Samsung Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic.