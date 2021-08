Qualche tempo fa vi abbiamo parlato del porting di Windows 11 su OnePlus 6T, che seppur con qualche problema, risultava essere un progetto ambizioso e interessante. Lo sviluppo dei porting di Windows 11 su smartphone Android continua e diversi device si sono aggiunti, tra cui Xiaomi Mi 8 e diversi altri dotati di SoC Snapdragon 845. Questi device non sono gli unici ad avere ricevuto il porting in questione, dato che anche un device datato come Microsoft Lumia 950 XL è in grado di supportare Windows 11. Il vecchio flagship Microsoft è decisamente amato dalla community di sviluppatori in quanto ha recentemente ricevuto anche un porting di Android 12, qualcosa di davvero notevole.

Il porting di Windows 11 su Xiaomi Mi8 è uno dei più completi e meglio eseguiti. Alcune immagini infatti ci mostrano come l’ultimo sistema operativo di Microsoft sia in grado di supportare la GPU, le modalità di utilizzo della potenza della CPU, il Wi-Fi ed alcune altre funzioni minori. Purtroppo, per quanto il progetto sia ben sviluppato, non è esente da problemi, in quanto i driver Bluetooth hanno qualche problema e la GPU non è al momento in grado di renderizzare programmi x64. Nonostante questo, ciò che gli sviluppatori dietro questo progetto sono riusciti a realizzare è davvero notevole, visto il grande lavoro necessario ad eseguire un porting così complesso.

Oltre Xiaomi Mi8, come detto, la lista di smartphone su cui è stato possibile effettuare questo lavoro è piuttosto ampia e comprende OnePlus 6 e 6T, Xiaomi Mi MIX 3, Pocophone F1, Meizu 16 e 16 Plus, Black Shark Phone 1, Oppo Find X, Xiaomi Mi MIX 2S, LG G7 e perfino Samsung Galaxy S9+ anche se la lista sarebbe ancora molto lunga. Il progetto è interessante e dimostra quanto è flessibile il nuovo Windows 11, sistema operativo che dovrebbe rilanciare la casa di Redmond e su cui tanti utenti hanno grandi aspettative.