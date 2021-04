Microsoft Lumia 950 XL è uno smartphone messo in commercio ad ottobre 2015. Il device è sempre stato molto amato dalla community di sviluppatori che da allora cercano di installare diversi software e mod, un po’ per sfida e un po’ per divertimento. Dopo la “morte” di Windows Phone i vari sviluppatori sono riusciti ad installare perfino Ubuntu, ma mai Android. Le cose ora evidentemente cambiano, visto che Gustave Monce su Twitter ha pubblicato un paio di brevi video e diversi screenshot di Android 12 installato sul device, che pare essere immortale.

Ovviamente le funzionalità, sia software che hardware supportate sono davvero ridotte, ma rimane comunque un impresa non da poco. Essendo stato twittato il 1 aprile, in molti hanno pensato potesse trattarsi di uno scherzo, ma per rendere il tutto più credibile, lo sviluppatore ha perfino pubblicato il link ai file FFU necessari per l’installazione. Diversi anni fa un altro ragazzo della community aveva pubblicato uno screenshot farlocco proprio come pesce d’aprile, ma in questo caso è tutto vero.

April Fools Deluxe Take 2 pic.twitter.com/1ienggUiMu — Gustave Monce (@gus33000) April 1, 2021

I pochi utenti rimasti di Lumia 950 XL quindi possono gioire, visto che seppur con molte limitazioni, è possibile installare Android 12 sul device. Ci auguriamo che il supporto e lo sviluppo di questo porting continuino visto che è sempre positivo che una community di sviluppatori sia attiva su qualsiasi device, specialmente se si tratta di Android. Le limitazioni in questione, comunque, sono piuttosto pesanti dato che il bluetooth funziona soltanto se determinati file vengono copiati nelle cartelle corrette e l’accelerazione hardware per la GPU non è supportata, rendendo l’esperienza d’uso lontana dall’ideale.

Può essere comunque divertente provare “l’ebbrezza” di veder installato sul proprio device Android 12, anche se è chiaro che, non essendo assolutamente affidabile, questo porting non può essere installato nel caso usiate Lumia 950 XL come device principale. Se siete appassionati e avete altri device, potete provare, anche se, come sempre e soprattutto in casi così sperimentali, la redazione di TuttoAndroid non si prende alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite di dati.