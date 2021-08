Sembra che Xiaomi, e tutti i brand ad essa legati, come Redmi e POCO, abbiano deciso di continuare a creare confusione tra gli utenti, con una line-up di prodotti sempre più complicata. La serie Redmi Note 10, ad esempio, è stata presentata in primavera con tre modelli ma nel corso dei mesi si è arricchita con nuove varianti, spesso e volentieri dei semplici rebrand di altri prodotti, commercializzati in diversi mercati.

Ecco Redmi Note 10 Lite

La grande famiglia Redmi Note 10 sembra dunque pronta ad accogliere, almeno sul mercato indiano, un nuovo membro, destinato a occupare la fascia di prezzo inferiore. La crescente difficoltà di approvvigionamento di chip sta mettendo in difficoltà anche Xiaomi e le sue consociate, costringendole ad aumentare il prezzo di vendita. Nel caso di Redmi Note 10 ad esempio, il prezzo sul mercato indiano è passato da 12.000 a 13.500 rupie, portando numerosi utenti a scegliere brand diversi in grado di offrire alternative più economiche.

Ecco dunque che a breve potrebbe arrivare sul mercato anche Redmi Note 10 Lite, che però non dovrebbe essere un prodotto completamente nuovo. Secondo il leaker Kacper Skrzypek saremmo di fronte a un Redmi Note 9 Pro (venduto in Europa come Redmi Note 9S) con piccole modifiche estetiche, anche se non sono escluse minime variazioni a livello hardware.

Né Xiaomi né tanto meno Redmi hanno confermato ufficialmente l’esistenza di un Redmi Note 10 Lite, che dovrebbe comunque essere commercializzato a un prezzo leggermente inferiore a quello di Redmi Note 10 e che potrebbe rimanere confinato all’interno del mercato indiano, evitando di creare ulteriore confusione sui mercati internazionali.

In copertina Redmi Note 9S