Senza grossi annunci e clamori in queste settimane Xiaomi ha portato sul mercato il nuovo ed ennesimo smartphone di fascia medio bassa, una sorta di riedizione di uno dei suoi prodotti storicamente più venduti. Nasce così Redmi Note 8 (2021) disponibile dal mese di luglio anche in Italia al prezzo di listino di 229 Euro.

Cifra un po’ ingiustificata viste le specifiche tecniche: siamo di fronte a uno smartphone di buona qualità tutto sommato ma Poco X3 NFC, Poco M3 Pro 5G e Poco X3 Pro sono decisamente più appetibili su questi prezzi. Il discorso è diverso nel momento in cui Xiaomi decide di scontarlo a meno di 100 Euro, diventando da un giorno all’altro un vero best buy, un perfetto smartphone sia per chi ne cerca uno di riserva sia per chi vuole spendere poco.

Qualche informazione su Redmi Note 8 (2021)

Nel caso ve lo foste persi, Redmi Note 8 (2021) è dotato di un display da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+, protetto da vetro Corning Gorilla Glass 5, mentre all’interno ha un processore MediaTek Helio G85 con GPU ARM Mali-G52 2EEMC2, 4 GB LPPDDR4x di RAM e 64 GB (eMMC 5.1) di memoria (espandibile via microSD) con un carrellino dotato di 3 slot per ulteriori due Nano SIM. Ha 4 fotocamere ma quelle degne di nota sono il sensore principale da 48 megapixel e il sensore ultra grandangolare da 8 megapixel, è presente il trasmettitore infrarossi mentre manca purtroppo l’NFC.

L’offerta è attualmente disponibile sullo store ufficiale mi.com ed è possibile acquistare Redmi Note 8 (2021) al prezzo promozionale di 99,90 Euro invece di 229,90 Euro, cifra decisamente più adeguata per il prodotto. Se siete interessati potete acquistarlo alla pagina dedicata su mi.com.

