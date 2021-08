OnlyFans ha finalmente un’applicazione per Android (e non solo): si chiama OFTV e si differenzia dalla piattaforma sotto due profili tutt’altro che secondari: non presenta né nudità né costi.

Allo stato attuale, OnlyFans conta qualcosa come 130 milioni di utenti mensili, che usano la piattaforma per seguire istruttori di fitness, imparare nuove ricette e avere accesso a contenuti per adulti. Proprio a causa dell’abbonante presenza di nudità, Google e Apple non avevano finora aperto a OnlyFans le porte del Google Play Store e dell’App Store.

Che cos’è OFTV

Con OFTV, la situazione cambia: il fondatore e CEO di OnlyFans Tim Stokely ha finalmente una risposta da dare a quanti gli chiedono di un’app ufficiale. In realtà, l’applicazione era in sviluppo già da diverso tempo ed è disponibile al download sin dal mese di gennaio, tuttavia OnlyFans ha deciso di promuoverla soltanto adesso.

Ora come ora, OFTV, accessibile sia dal sito ufficiale che tramite app mobile, si presenta come una libreria con poco più di 800 video, divisi in sezioni come: fitness, cucina, musica, podcast e quant’altro. Sulla piattaforma saranno presenti creator già attivi su OnlyFans, tra cui Mia Khalifa, Bella Thorne e Holly Madison, anche se con contenuti diversi da quelli proposti finora e senza immagini di nudo.

Il CEO TIM Stokely ha recentemente dichiarato a Bloomberg che: «OFTV offre ai fan un modo super-conveniente di guardare contenuti dei propri creator preferiti. Su OFTV non ci sono contenuti per adulti. Dal momento che non viene monetizzato e non ha un impatto diretto sui guadagni dei creator, siamo in grado di essere presenti negli app store».

Al momento, OnlyFans – che ha più di un milione di creator attivi i quali generano due miliardi di dollari all’anno, di cui percepisce il 20% (400 milioni di dollari) – non prevede di introdurre sottoscrizioni, contenuti a pagamento o pubblicità su OFTV. La nuova app fa parte di una strategia volta alla costruzione di un’immagine aziendale più neutrale, staccandosi dalla reputazione di mera piattaforma di contenuti per adulti.

Come scaricare OFTV per Android

L’applicazione OFTV per dispositivi Android è disponibile al download gratuitamente sul Google Play Store e potete provarla cliccando sul badge sottostante.

Leggi anche: OnlyFans, conosciamo meglio il social network senza censura