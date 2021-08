UMIDIGI A11 Pro Max è ufficiale: il nuovo smartphone Android è il successore di UMIDIGI A11, proposto qualche mese fa, e punta molto sul comparto fotografico e sul prezzo di vendita particolarmente competitivo. Scopriamolo insieme.

UMIDIGI A11 Pro Max

UMIDIGI A11 Pro Max mette a disposizione un ampio schermo 20,5:9 da 6,8 pollici a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2460), ideale per la multimedialità, con un foro nella parte centrale che fa posto al sensore fotografico per i selfie. Le cornici risultano piuttosto sottili, ma non raggiungono i risultati dei flagship più affermati: con un prezzo di vendita simile non ci si può lamentare.

Il cuore dello smartphone è il SoC MediaTek Helio G80 con CPU octa core fino a 2 GHz, che risulta accompagnato da 4 o 8 GB di RAM LPDDR4X e da 128 GB di memoria interna. Come anticipato, UMIDIGI si è particolarmente concentrata sul comparto fotografico, che vede la presenza di una tripla fotocamera posteriore e di una singola anteriore: sul retro abbiamo sensore principale Sony da 48 MP, ultra-grandangolare da 16 MP e macro da 2 MP, insieme al termometro a infrarossi per la misurazione della temperatura corporea. Per i selfie è invece presente un sensore Sony da 24 MP.

La batteria si spinge fino a 5150 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 10 W. Non mancano la connettività 4G dual SIM con il supporto a più di 30 bande globali, e l’ultima versione del sistema operativo, Android 11, in versione stock.

Specifiche tecniche di UMIDIGI A11 Pro Max

display 20,5:9 da 6,8 pollici a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2460 pixel)

SoC MediaTek Helio G80 (2 Cortex-A75 + 6 Cortex-A55 fino a 2 GHz) con GPU ARM Mali-G52 fino a 950 MHz

4 o 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony da 48 MP (apertura f/1.79), ultra-grandangolare da 16 MP (f/2.2, FoV 120°), macro da 2 MP

fotocamera anteriore Sony da 24 MP (f/1.8)

connettività dual 4G VoLTE, Bluetooth 5.0, porta USB Type-C e porta per il jack da 3,5 mm

sensore infrarossi per la temperatura 2.0, sensore d’impronte laterale, sensore di prossimità, ambientale, accelerometro, giroscopio, bussola elettronica

batteria da 5150 mAh con ricarica rapida a 10 W

Android 11

dimensioni di 167,8 x 75,6 x 8,58 mm, peso di 225 g

Prezzo e uscita di UMIDIGI A11 Pro Max

UMIDIGI A11 Pro Max sarà disponibile all’acquisto dal 23 agosto 2021 in esclusiva su AliExpress in due varianti e in due colorazioni (Frost Grey e Mist Blue) ai seguenti prezzi:

4-128 GB a 139,99 dollari

8-128 GB a 169,99 dollari

In occasione del lancio, l’azienda regala attraverso un concorso 10 A11 Pro Max e 10 UMIDIGI AirBuds Pro: per tentare la fortuna non dovete fare altro che recarvi a questo indirizzo e seguire le istruzioni. L’estrazione avverrà il 23 agosto stesso.

Potrebbe interessarti: UMIDIGI Bison Pro debutta su AliExpress con termometro a infrarossi

Informazione pubblicitaria