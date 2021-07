Ha preso il via oggi la prima vendita globale di UMIDIGI BISON Pro, un nuovo rugged phone pronto a dare battaglia nella fascia medio bassa del mercato, dove può ottenere un buon successo. La scheda tecnica è di buon livello, grazie anche a un comparto fotografico curato nel quale spicca un sensore da 48 megapixel. Vediamo insieme quali sono caratteristiche e prezzo di UMIDIGI BISON Pro.

UMIDIGI BISON Pro e il termometro a infrarossi

Il lancio di UMIDIGI BISON Pro avviene, come di consuetudine per molti smartphone cinesi, su AliExpress, con un’offerta di lancio che si concluderà già domani. A dispetto di un prezzo molto aggressivo, che andremo a scoprire tra poco, la scheda tecnica è di buon livello, a partire dallo schermo FullHD+ da 6,3 pollici con un piccolo notch a goccia.

Sotto alla scocca trova posto un MediaTek Helio G80, affiancato da 4 o 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, mentre la batteria, supportata dalla ricarica rapida a 18 watt, ha una capacità di ben 5.000 mAh. Il lettore di impronte digitali è posizionato sul lato destro dello smartphone, in corrispondenza del tasto di accensione/sblocco.

Tre i sensori della fotocamera posteriore, con il principale da 48 megapixel, un ultra grandangolare (FoV 117 gradi) da 16 megapixel e un sensore macro da 5 megapixel, mentre nella parte frontale trova posto un sensore da 24 megapixel. Nella fotocamera posteriore, subito sotto al flash LED, è collocato anche il sensore di temperatura a infrarossi, molto utile in questo periodo ma ideale in ogni momento per avere sempre la temperatura sotto controllo.

Grazie all’apposita modalità la fotocamera è in gradi di scattare foto anche in immersione, aprendo nuovi scenari e permettendo di immortalare ogni momento delle vostre vacanze o del vostro lavoro.

UMIDIGI BISON Pro è in vendita su AliExpress a 124,35 euro (dopo aver applicato i coupon disponibili) nella versione 4-128 GB e a 150,69 euro (anche in questo caso con i coupon presenti nella pagina) per la versione 8-128 GB. A seguire il link per l’acquisto, mentre qui potete trovare le informazioni complete.

