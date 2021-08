Uno dei principali punti di forza di Android è rappresentato senza dubbio dalle grandi possibilità di personalizzazione che il sistema operativo mobile di Google è in grado di garantire agli utenti e in virtù delle quali anche due smartphone identici, una volta accesi e messi uno accanto all’altro, possono apparire come due dispositivi completamente diversi.

Ciò è possibile grazie alla varie parti dell’interfaccia utente che ciascuno può personalizzare a proprio piacimento, da quelle più comuni (come gli sfondi) a quelle per gli utenti un po’ più esperti, come i piccoli elementi che di volta in volta appaiono sullo schermo.

E con Android 12 le possibilità di personalizzazione aumenteranno ancora di più grazie a quello che il team del colosso di Mountain View ha deciso di chiamare Material You, ossia il nuovo design su cui Google ha deciso di puntare per la prossima versione del suo OS.

Ecco i nuovi sfondi Google Pixel

E a proposito di Google, nelle scorse ore il suo team ha pubblicato una nuova serie di sfondi Pixel dedicati alle bellezze della natura australiana.

In particolare, i tre wallpaper sono dipinti Gudanji dell’artista/designer Ryhia Dank e mostrano alcune parti delle bellezze naturali australiane:

Elements – un’immagine che fonde le persone, le tracce dei canguri, l’acqua, il fuoco e la Terra

– un’immagine che fonde le persone, le tracce dei canguri, l’acqua, il fuoco e la Terra Regenerate – un’immagine che mostra un contrasto di terra rossa, alberi neri e crescita verde

– un’immagine che mostra un contrasto di terra rossa, alberi neri e crescita verde Waterways – un’immagine che ricorda come dopo la stagione delle piogge l’Australia sia piena d’acqua, fiumi e torrenti che scorrono creando nuovi percorsi

Disponibili nell’app Sfondi e Stile sugli smartphone Google Pixel 3 (e modelli più recenti), questi wallpaper possono essere scaricati a risoluzione massima dai tre seguenti link, per essere poi applicati su qualsiasi smartphone:

Qualcuno di questi sfondi ha stuzzicato la vostra curiosità?

