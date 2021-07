Videoleap è un’applicazione che mette a disposizione un editor video divertente e molto potente che consente di creare video clip professionali di alta qualità in pochi minuti.

Gli strumenti di montaggio video permettono di adattare o tagliare le clip in particolari formati e di inserire video su uno sfondo bianco o colorato, modificare video in modo non distruttivo, conservando l’alta qualità della risoluzione originale con annulla/ripeti illimitati, inoltre la timeline intuitiva offre uno zoom fotogramma per fotogramma per i montaggi in slow motion.

Gli effetti speciali e filtri video includono Prisma, Sfuoca, Pixelatura, Aberrazione cromatica e filtri video regolabili, mentre per i testi sono disponibili font, emoji, ombre, colori, opacità e sfumatura.

Videoleap permette di mixare filmati e immagini per creare doppie esposizioni ed effetti artistici in modo professionale, aggiungere filmati, effetti, testi e immagini, riordinandoli in qualunque modo, personalizzare i livelli con le modalità trasformazione, mascheratura e sfumatura e applicare transizioni cinematografiche.

Altre funzionalità includono la possibilità di regolare la velocità delle transizioni, tagliare, ritagliare, dividere, duplicare, invertire, riflettere, trasformare le clip, correggere luminosità, contrasto e saturazione, applicare filtri, modificare automaticamente l’aspect ratio e personalizzare il colore dello sfondo, inoltre è possibile regolare la dissolvenza audio in ingresso e in uscita e modificare il volume e la velocità dell’audio, infine sono disponibili dei pratici mini tutorial.

Videoleap è disponibile per Android gratuitamente per i primi sette giorni, dopodiché bisognerà pagare 3 euro al mese oppure 35,99 euro l’anno per continuare a utilizzarla.

L’app chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi e a foto, elementi multimediali e file ed è reperibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate sotto al trailer. Per l’installazione è necessario Android 8.0 o versioni successive.