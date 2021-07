Mentre ci si prepara ad affrontare l’estate, magari trascorrendo delle giornate a mare, Vodafone ha in serbo una bella e interessante sorpresa per alcuni suoi clienti di rete mobile, che – una volta ricevuto il relativo messaggio promozionale – potranno usufruire di GB illimitati per un intero weekend.

Come attivare l’offerta “Giga Weekend” per un weekend

Per attivare l’opzione personalizzata “Giga Weekend”, i clienti Vodafone selezionati devono effettuare una chiamata al numero gratuito 42100 entro una scadenza personalizzata indicata dall’SMS mediante il quale essa è proposta al cliente. La suddetta promozione consente – come abbiamo anticipato – di ottenere GB illimitati di traffico dati dalle ore 00.00 del sabato fino alle 23.59 della domenica al costo di 0 euro, salvo diversa comunicazione contenuta nel messaggio. Ecco l’SMS che i fortunati clienti Vodafone stanno ricevendo:

“Per te Giga illimitati gratis per questo sabato e domenica! Attivali gratis entro il XX/XX al 42100. Poi si disattivano in automatico”

Non possiamo sottolineare che opzioni come “Giga Weekend” di Vodafone si disattivano automaticamente, dato che non è previsto – queste almeno le indicazioni – alcun contributo da parte del cliente. In ogni caso, fateci sapere scrivendoci nei commenti se anche voi avete ricevuto una proposta come questa!

