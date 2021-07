Un nuovo studio di SOStariffe.it osserva come cambia il mercato della telefonia mobile nei mesi più caldi dell’anno, quando le compagnie telefoniche propongono tariffe speciali della durata di pochi mesi – ma ricche di bonus – per attirare l’attenzione dei clienti della concorrenza.

Un’estate iperconessa e all’insegna dell’intrattenimento

Stando a quanto è emerso dallo studio, agli utenti vengono proposti pacchetti con minuti illimitati, una media di 2183 SMS e 74 GB di traffico dati al mese per un canone medio mensile di 9,93 euro. Il pacchetto viene poi arricchito con alcuni servizi e bonus aggiuntivi che variano a seconda dell’operatore e dell’offerta.

Una prima opzione è rappresentata da Giga extra, con in media 128 GB di traffico dati al mese che si aggiungono a quelli già inclusi nell’offerta. Una seconda opzione è rappresentata, invece, da tariffe speciali che possono essere attivate solamente nel corso dell’estate e non disponibili in altri periodi dell’anno. Infine, una terza opzione consiste nell’offrire servizi gratuiti aggiuntivi, come quelli di streaming TV per la visione gratuita e illimitata – per un certo periodo – di film, programmi e serie TV.

Come già anticipato, questi pacchetti sono pensati per offrire ai consumatori tutto il necessario per una estate iperconnessa e all’insegna dei Social e dell’intrattenimento. Per tale motivo, le offerte hanno una validità limitata e possono essere attivate solamente per i mesi estivi. Scaduto tale periodo, non sarà più possibile usufruire dell’offerta e o si passerà alla tariffa precedente, oppure si dovrà provvedere all’attivazione di una nuova tariffa telefonica. Per scoprire tutte le offerte che potete attivare per l’estate, cliccate qui.