Nel corso del Global CEO Tech Talk che si sta svolgendo a Shenzhen, Cina, HONOR ha scoperto le carte in merito alla serie Magic3, che vedrà molto presto la luce. Alla chiacchierata hanno partecipato Benjamin Lim di Reuters, Cristiano Amon, presidente e amministratore delegato di Qualcomm, Sitao Xu, di Deloitte Cina e Nathan Midler di Harvard Publishing in Cina.

HONOR Magic3 con Snapdragon 888 Plus

È stato proprio Cristiano Amos di Qualcomm a confermare che HONOR Magic3 sarà uno dei primi smartphone a montare il nuovissimo Snapdragon 888 Plus, sottolineando gli obiettivi che i due brand hanno raggiunto insieme in un breve periodo di tempo. Grazie alla nuova piattaforma, in grado di offrire un incremento del 20% nelle prestazioni di intelligenza artificiale la serie HONOR Magic3 avrà la flessibilità per garantire non solo un’esperienza di qualità per quanto riguarda le prestazioni ma anche nel campo fotografico.

Nel corso dell’evento HONOR ha parlato anche dell’ispirazione che è servita a creare il design di HONOR Magic3, un dispositivo ispirato dalla Magic Hours, uno dei momenti migliori per scattare foto, secondo un pensiero comune dei massimi esperti mondiali di fotografia e video.

Si tratta dei minuti che precedono l’alba e il tramonto, quando il sole è appena sotto all’orizzonte e il cielo assume una caratteristica tonalità di blu scuro, mentre quando il sole si trova appena sopra l’orizzonte i colori vanno dal rosa al rosa oro. Nascono così le colorazioni Blue Hour e Golden Hour che caratterizzeranno l’intera serie Magic3.

George Zhang, presidente di HONOR, ha parlato del progetto del brand cinese, da poco separato da Huawei, in merito a una vita più smart e connessa nel pieno rispetto della privacy, della salute e della sostenibilità. La piattaforma HTEE (HONOR Trusted Execution Environment) rappresenta il baluardo per la privacy, sia per i pagamenti in mobilità sia per il riconoscimento del volto.

Come Huawei in passato, anche HONOR perseguirà una strategia 1+8+N, concentrandosi sullo smartphone come fulcro dell’intera piattaforma, coinvolgendo vari aspetti della vita quotidiana come la salute, il fitness, lo smart-working e la smart home.