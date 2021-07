In queste ore Google ha annunciato il rollout di Google Chrome 92 per tutti i dispositivi Android supportati con un gran numero di novità.

Novità aggiornamento di Google Chrome 92

Uno dei cambiamenti più importanti della nuova versione di Google Chrome è a livello del pannello relativo ai permessi dei siti web come, ad esempio, l’accesso alla posizione, l’invio delle notifiche e molto altro. A partire da questa versione, tappando l’icona a forma di lucchetto a sinistra della barra degli indirizzi, nel pannello Permessi vengono adesso mostrati i toggle rapidi per attivare/disattivare un permesso.

Spostandoci sul versante desktop, la nuova versione del browser web di Google svela la possibilità di eseguire delle azioni rapide direttamente dalla barra degli indirizzi. Ad esempio, scrivendo “delete history” oppure “edit password“, sarà possibile completare le seguenti azioni dai relativi pannelli di accesso rapido.

In questa versione il team di Google ha aggiunto anche “safety check“, il comando rapido che apre il relativo pannello di Google Chrome per il controllo della sicurezza delle password salvate.

Infine, ci sono anche novità per quanto riguarda il rilevamento del phishing (e non solo) e la velocità di esecuzione dei controlli in background mentre si naviga. Il team di sicurezza di Google Chrome ha migliorato il sistema di controllo delle immagini offrendo così una velocità di esecuzione 50 volte superiore al passato consumando anche meno batteria.

Queste feature saranno implementate su Google Chrome per Android, Windows, Mac, Linux e Chrome OS nel corso delle prossime settimane.

Come aggiornare Google Chrome

L’aggiornamento di Google Chrome alla versione 92 dovrebbe essere già disponibile anche nel nostro Paese su tutti i dispositivi Android supportati tramite il badge del Play Store sottostante. In caso contrario, potete installare manualmente l’APK scaricandolo da questo link di APK Mirror.