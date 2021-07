Pochi giorni dopo il rilascio della versione 15.0, l’applicazione Internet di Samsung torna ad aggiornarsi, seppur nella sua versione Beta.

Samsung, infatti, ha fisso un obiettivo: quello di rendere Internet il miglior browser Web in circolazione. Obiettivo che intende perseguire lavorando e testando continuamente nuove funzionalità per gli utenti attraverso il suo programma Beta. La versione 15.0 dell’app, infatti, non è stata ancora rilasciata all’esterno del programma Beta e al momento sono solamente gli utenti iscritti a tale programma ad aver avuto la possibilità di provare in anteprima tutte le più recenti novità. Presto, tuttavia, Samsung lancerà la versione 15.0 di Internet in modo ufficiale.

Samsung Internet si aggiorna, ecco le novità

L’aggiornamento alla versione 15.0.1.22 dell’app non introduce nessuna nuova funzionalità ma provvede a migliorare ulteriormente il servizio soprattutto dal punto di vista della sicurezza.

Lo stesso changelog dell’aggiornamento è piuttosto scarno di informazioni e accenna semplicemente a correzioni di alcuni bug e introduzione di una patch di stabilizzazione. Del resto, trattandosi di una versione Beta, questa potrebbe risolvere alcuni dei problemi che gli utenti in possesso della versione 15.0 di Samsung Internet potrebbero aver segnalato.

Oltre queste modifiche “minori” – ma comunque importanti per la stabilità dell’app – l’aggiornamento ha introdotto una nuova tecnologia anti-tracciamento per una migliore protezione contro il rilevamento delle impronte digitali ed esteso il supporto alla cache back-forward per una migliora esperienza di navigazione complessiva.