Alcune settimane fa, in occasione del lancio sul mercato delle cuffie true wireless Google Pixel Buds A-Series, il team del colosso di Mountain View ha reso noto che le scorte di cuffie Google Pixel Buds di seconda generazione erano ormai esaurite negli Stati Uniti e in Canada e che solo pochi Paesi o rivenditori di terze parti avevano ancora qualche modello da vendere.

Google ha anche aggiunto che negli Stati Uniti e in Canada non ci sarebbero state scorte aggiuntive, facendo intendere che si tratta di un prodotto che ormai ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita.

La seconda generazione di Google Pixel Buds ritirata dallo Store

Ebbene, così come apprendiamo, nelle scorse ore il colosso di Mountain View ha rimosso la seconda generazione di Google Pixel Buds dal Google Store negli Stati Uniti e in Canada ed anche presso i più popolari rivenditori queste cuffie sono ormai divenute introvabili: in sostanza, ci troviamo di fronte alla fine della loro avventura.

Probabilmente non ci saranno molti utenti disperati per la decisione di Google di mettere da parte la seconda generazione di Google Pixel Buds, trattandosi di cuffie arrivate sul mercato tra grandi aspettative di appassionati e addetti ai lavori ma che poi, nell’utilizzo di tutti i giorni, hanno dimostrato di avere dei problemi (anche di natura hardware) a cui il produttore non è riuscito a porre rimedio.

E così, nonostante diversi aggiornamenti software, la seconda generazione delle cuffie di Google ha continuato a manifestare problemi anche particolarmente fastidiosi (come quelli relativi all’audio e alla connessione).

Ed ora riflettori puntati su Google Pixel Buds A-Series, la nuova interessante (ed economica) soluzione di cuffie true wireless del colosso di Mountain View in un settore che si fa sempre più competitivo.

