Continuiamo a occuparci di HONOR Magic 3, nuova generazione della serie di smartphone con la quale il produttore cinese si diverte a “sperimentare” delle soluzioni innovative.

Nelle scorse ore slashleaks ha pubblicato delle immagini rendering e l’elenco delle principali caratteristiche di Honor Magic 3 5G e Magic 3 Pro 5G, dandoci così un corposo “assaggio” di ciò che dovremmo attenderci dai due smartphone.

Design e caratteristiche di HONOR Magic 3 5G e Magic 3 Pro 5G

Iniziando dal modello “base”, la sua dotazione tecnica dovrebbe comprendere:

un display Curved AMOLED da 6,76 pollici con risoluzione QHD+, refresh rate a 120 Hz, supporto HDR10+ e protezione Gorilla Glass Victus

un processore Qualcomm Snapdragon 888 Plus

8 GB o 12 GB di RAM

128 GB, 256 GB o 512 GB di memora integrata (UFS 3.1)

una batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 66 W via cavo e a 50 W in modalità wireless)

la connettività NFC

l’interfaccia Magic UI 5.0 basata su Android 11

Posteriormente lo smartphone dovrebbe vantare una quadrupla fotocamera inserita in un comparto di forma circolare.

Passando a HONOR Magic 3 Pro 5G, nella sua dotazione non dovrebbero mancare:

un display Curved AMOLED da 6,76 pollici con risoluzione QHD+, refresh rate a 120 Hz, supporto HDR10+ e protezione Gorilla Glass Victus

un processore Qualcomm Snapdragon 888 Plus

12 GB o 16 GB di RAM

256 GB o 512 GB di memora integrata (UFS 3.1)

una batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 100 W via cavo e a 50 W in modalità wireless)

l’interfaccia Magic UI 5.0 basata su Android 11

Il comparto fotografico posteriore potrebbe essere molto simile a quello del modello base mentre frontalmente lo smartphone dovrebbe presentare un foro a forma di pillola nell’angolo in alto a sinistra per fare spazio a una doppia fotocamera.

Ricordiamo che la presentazione ufficiale di HONOR Magic 3 5G e Magic 3 Pro 5G è in programma per il 12 agosto. Ancora un po’ di pazienza, pertanto, e scopriremo tutte le loro caratteristiche, i Paesi in cui saranno commercializzati e il loro prezzo.