Nuovo tentativo di truffa via SMS: questi messaggi non arrivano dalla segreteria

Passano gli anni, ma alcuni tentativi di truffa sembrano degli evergreen: in questo periodo diversi utenti di telefonia mobile stanno segnalando la ricezione di SMS truffaldini che fanno riferimento a fantomatici messaggi in segreteria, invitando l’utente ad ascoltarli chiamando un numero con prefisso “899“.

Messaggi di questo tipo non sono esattamente una novità ed è facile bollarli come truffe, visto che richiedono di chiamare un numero premium a pagamento che non è in nessun modo riconducibile all’operatore telefonico dell’utente.

Nel caso di specie, si tratta di un SMS in arrivo da numeri di rete mobile sconosciuti con un testo di questo tipo: «Chiama e ascolta il tuo messaggio al numero 899xxxxxx».

Un testo così sintetico e diretto potrebbe tranquillamente trarre in inganno gli utenti meno attenti, ma ci sono alcune informazioni importanti che mancano all’appello e che devono far nascere qualche sospetto: il messaggio non fa alcuna menzione del mittente del messaggio e della data e dell’ora dello stesso.

Il cliente, in ogni caso, potrebbe cadere nel tranello anche a causa della mancata conoscenza del numero corretto della propria segreteria. Anche qui, comunque, è sufficiente prestare attenzione a un particolare non trascurabile: il prefisso “899” identifica numeri a pagamento e nessun operatore ne fa uso per il servizio di segreteria telefonica.

In linea di massima, questa informazione implica che, chiamando al numero contenuto nel messaggio attraverso cui viene condotto il tentativo di truffa, il cliente si vedrà tariffata una chiamata a pagamento, che potrebbe rivelarsi anche piuttosto costosa. Non è escluso, inoltre, che la chiamata possa essere a sua volta sfruttata per un tentativo di phishing, dunque per ottenere illecitamente dati personali del cliente.

Insomma, come sempre l’invito è quello di fare attenzione al testo del messaggio sospetto: se non le ricordate, controllate le caratteristiche e i servizi della vostra offerta telefonica, molti clienti contattati non avevano neppure un servizio di segreteria attivo; prima di chiamare, verificate la correttezza del numero indicato tramite fonti affidabili.