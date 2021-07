Di tanto in tanto capita che le divisioni marketing dei vari produttori di smartphone commettano qualche errore più o meno grave e l’ultimo della serie pare essere quello targato OnePlus.

Chi gestisce l’account Twitter di OnePlus India, infatti, ha pubblicato un tweet con cui esaltava le grandi potenzialità di S Pen di Samsung Galaxy Note 20 Ultra, accessorio definito “weapon of choice”.

Il team del produttore ha rimosso quasi immediatamente il tweet incriminato ma non abbastanza velocemente da impedire che potesse essere catturato da alcuni utenti, come ci viene confermato dal seguente screenshot, condiviso da Abhishek Yadav:

Probabilmente il tweet è stato pubblicato per errore dall’agenzia di marketing assunta per gli account dei social media di OnePlus India, che forse era incaricata anche della promozione di Samsung Galaxy Note 20 Ultra e ha fatto confusione nel momento in cui ha programmato la pubblicazione dei post.

Apple pubblicizza le sue cuffie e uno smartphone Samsung

Nemmeno Apple è esente da errori di marketing o, quantomeno, da ripensamenti, così come ci viene confermato dalla decisione del colosso di Cupertino di rimuovere dalla sua pagina su Amazon una foto con un Samsung Galaxy S21 usata per ricordare agli utenti che le cuffie Beats Studio Buds sono compatibili con i dispositivi Android.

Del resto, sebbene queste cuffie siano state realizzate per supportare non solo i device iOS ma anche quelli Android, era quantomeno curioso che Apple utilizzasse uno degli smartphone del principale competitor per pubblicizzare tale caratteristica.

E così, dopo il clamore che si è creato, ogni riferimento al Samsung Galaxy S21 è stato rimosso dalla pagina Apple su Amazon e per ricordare il supporto Android viene usata questa immagine:

Non è chiaro, tuttavia, se si sia trattato proprio di un errore o se il produttore statunitense si sia solo infastidito per il clamore che si è venuto a creare intorno alla vicenda.