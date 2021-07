Avete presente il modo in cui Twitter gestisce i suoi Tweet, organizzandoli in “thread” (discussioni) qualora quei Tweet dovessero avere un seguito? Bene, pare proprio che anche Facebook stia lavorando a qualcosa del genere.

Facebook lancia i “thread”

La funzionalità sarebbe già in fase di test per un numero ristretto di persone (Facebook ha confermato il tutto ai colleghi di TechCrunch). Tra queste pare esserci anche @MattNavarra, che proprio su Twitter ha condiviso alcune schermate che ritraggono la nuova organizzazione dei post di Facebook.

“Aggiungi un altro post per creare un thread. Adesso puoi aggiungere un altro post a uno pubblicato in precedenza per creare un thread. Tutti i post che formano un thread avranno la stessa audience del primo post.”

Per creare un thread su Facebook, dunque, basterà aggiungere un nuovo post a uno già pubblicato in precedenza, che abbia qualcosa a che fare con quest’ultimo in modo tale da generare una conversazione che segua un certo filo logico.

Come potrete vedere dall’immagine che allegheremo a breve, la funzione appare anche esteticamente molto simile al thread di Twitter, dove questo è necessario e quasi obbligatorio dal momento in cui la piattaforma limita la lunghezza dei post a soli 240 caratteri, per cui numerosi utenti fanno ricordo al “thread” per continuare un discorso che non ha potuto concludersi nei primi 240 caratteri messi a disposizione da Twitter.

Molto probabilmente, il thread di Facebook serve a altro, come a fornire aggiornamenti in tempo reale su eventi in corso, come un evento sportivo, una premiazione o notizie di vario genere.

Non è ancora chiaro quanto tempo richiederà la sperimentazione di questa nuova funzionalità. C’è persino la possibilità che Facebook limiti l’opzione ai soli account di personaggi pubblici. Staremo a vedere.