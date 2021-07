Vodafone saluta con TOBi il mese di luglio: ecco le opzioni attivabili con un mese gratis

Vodafone ha deciso di lanciare, in occasione dell’arrivo di luglio, un nuovo evento tramite l’assistente virtuale TOBi, il quale proporrà – semplicemente avviando una conversazione da app Android e iOS – l’attivazione di determinate offerte e/o servizi garantendo un mese di prova gratuito.

Ecco le promozioni Vodafone che proporrà TOBi fino al 3 luglio

L’evento per l’inizio del mese di luglio sarà disponibile oggi, 2 luglio, e domani, 3 luglio 2021, utilizzando l’assistente digitale TOBi tramite l’app My Vodafone, disponibile per Android e iOS, o tramite la pagina dedicata sul sito di Vodafone. Rispondendo a una semplice domanda che farà TOBi, i clienti Vodafone potranno procedere all’attivazione di tali opzioni:

Happy Black : si riceverà un mese di prova gratuita del servizio; dopo il primo mese il costo sarà di 2,99 euro/mese.

: si riceverà un mese di prova gratuita del servizio; dopo il primo mese il costo sarà di 2,99 euro/mese. Digital Privacy & Security : si riceverà un mese di prova gratuita del servizio; dopodiché il costo sarà di 1,99 euro.

: si riceverà un mese di prova gratuita del servizio; dopodiché il costo sarà di 1,99 euro. Vodafone Infinito Special : il costo del primo canone mensile sarà pari a 0 euro ; se però il cliente non deciderà di tornare indietro, dopo un mese l’offerta si rinnoverà in automatico al prezzo già comunicato in fase di attivazione.

: il costo del primo canone mensile sarà pari a ; se però il cliente non deciderà di tornare indietro, dopo un mese l’offerta si rinnoverà in automatico al prezzo già comunicato in fase di attivazione. Vodafone Special Minuti: il costo del primo canone mensile sarà pari a 0 euro; se però il cliente non deciderà di tornare indietro, dopo un mese l’offerta si rinnoverà in automatico a un prezzo che va da 7 euro a 11 euro mensili.

Vi ricordiamo, ancora una volta, che per approfittare della suddetta promozione sarà necessario essere clienti Vodafone e avviare una chat con l’assistente virtuale TOBi entro domani 3 luglio. Allora c’è qualcuno tra voi clienti Vodafone che sarebbe interessato a provare una delle opzioni messe a disposizione?