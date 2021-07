A partire da oggi, 1 luglio, WINDTRE dà il via ad una nuova promozione chiamata “Di Più che amici“. Come avremo modo di scoprire all’interno dell’articolo, si tratta di un programma che ha come scopo invitare più amici possibili a passare con WINDTRE per ottenere in cambio fino a 200 euro di credito.

Più amici inviti, più guadagni

Entrando nel dettaglio, il meccanismo di “Di Più che amici” di WINDTRE è piuttosto semplice: tramite l’applicazione mobile WINDTRE, dalla scheda WinDay, è possibile invitare fino a 10 amici ottenendo in cambio 10 euro di traffico telefonico per ogni scheda SIM attivata.

L’utente che riceve il link di iscrizione e diventa cliente WINDTRE, può sottoscrivere una offerta, anche in 5G, al prezzo scontato di 9,99 euro al mese. Gli stessi, poi, potranno procedere ad invitare altri 10 amici per ottenere in questo caso il bonus di 10 euro per ogni SIM attivata.

Come funziona Di Più che amici di WINDTRE

Il funzionamento di “Di Più che Amici” di WINDTRE ruota attorno all’applicazione WINDTRE. Una volta avviata, entrando nella scheda WinDay, è ben visibile il banner per iniziare a sfruttare l’iniziativa. Qui scopriamo che ogni utente invitato permette di ricevere 5 euro di bonus, mentre è pari a 10 euro il bonus per gli utenti provienti da Iliad o da altri operatori virtuali.

Previous Next Fullscreen

Inoltre, l’azienda ha previsto dei livelli speciali, Ambassador, Celebrity e Star, per ottenere un credito aggiuntivo rispettivamente pari a 5/25/70 euro invitando un numero preciso di nuovi utenti.

Scarica l’app di WINDTRE



Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche