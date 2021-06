Negli ultimi tempi il team di sviluppatori di Xiaomi ha dovuto affrontare tante lamentele da parte degli utenti in merito a problemi vari riscontrati nell’interfaccia MIUI.

Tra le lamentele degli utenti vi è quella di chi ha acquistato Xiaomi Mi 11 e ha notato che, anche se è attiva la modalità con refresh rate a 120 Hz, lo smartphone continua a visualizzare i contenuti a 60 Hz.

Il team di sviluppatori di Xiaomi spiega che ciò avviene in quanto la maggior parte dei contenuti originali è a 30 Hz o 60 Hz e, anche attivando la modalità a 120 Hz, questa non può essere sfruttata e si avrebbe soltanto un consumo inutile di energia e pertanto, per trovare il giusto bilanciamento, è stato deciso di impostare il refresh rate a 60 Hz.

Ciò significa che su Xiaomi Mi 11 un video che supporta il refresh rate a 30 Hz non può migliorare in termini di qualità e anche se gli utenti impostano lo smartphone su una frequenza più elevata, la qualità del video non cambierà.

MIUI 13 dovrebbe sbarcare su questi smartphone Xiaomi

E sempre a proposito di Xiaomi, in agosto è atteso il lancio di MIUI 13, nuova interfaccia personalizzata del colosso cinese che dovrebbe fare il proprio esordio a bordo di Xiaomi Mi MIX 4.

Ancora non c’è un elenco ufficiale di smartphone che dovrebbero ricevere MIUI 13 ma tra i modelli quasi certamente inclusi vi sono i seguenti:

Xiaomi Mi 11

serie Xiaomi Mi 10

serie Xiaomi Mi 9

serie Redmi K40

serie Redmi K30

serie Redmi Note 10

serie Redmi Note 9

serie Redmi Note 8

Tra le novità di MIUI 13 vi saranno un “menu distribuito” che potrà contare su più opzioni di contenuto (inclusi video e foto, salute, dispositivi smart home, batteria, auto, ufficio e produttività, viaggi, interconnessione tra device, protezione della privacy e servizi cloud) e il supporto alla collaborazione tra schermi e operazioni con computer, tablet e TV.