Torniamo a occuparci di Samsung Galaxy S21 FE (che sta per Fan Edition), smartphone che il produttore coreano ha deciso di lanciare sul mercato con un po’ di ritardo rispetto a quelli che erano i programmi iniziali dell’azienda.

Nelle scorse ore dalla Corea del Sud è arrivata l’ennesima conferma alle indiscrezioni secondo cui il team di Samsung si è trovato costretto a posticipare il lancio dello smartphone a causa della carenza globale di semiconduttori.

Samsung Galaxy S21 FE in arrivo in Europa a fine anno

Stando a tale nuovo report, Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe essere lanciato nel mese di ottobre e la sua commercializzazione dovrebbe essere limitata a Stati Uniti e mercati europei, lasciando così esclusi Cina, Giappone e Corea del Sud.

Pare, tuttavia, che i programmi del colosso coreano non siano definitivi, potendo subire delle variazioni in base alle mutevoli situazioni del mercato e dell’industria dei semiconduttori, tanto che allo stato attuale non è nemmeno possibile garantire che negli Stati Uniti e in Europa saranno disponibili le quantità necessarie a soddisfare la domanda degli utenti.

Ormai da mesi si protraggono le difficoltà dei produttori di smartphone legate alle carenze di processori e altre componenti necessarie e Samsung Galaxy S21 FE pare sia uno dei modelli del colosso coreano sacrificati per contenere i danni.

Ricordiamo che tra le principali feature di tale device non dovrebbero mancare un processore Qualcomm Snapdragon 888, un display Super AMOLED Infinity-O da 6,5 pollici con refresh rate a 120 Hz, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria integrata, una tripla fotocamera posteriore con sensore primario da 12 megapixel e una fotocamera frontale da 32 megapixel, Android 11 (o Android 12) con l’interfaccia personalizzata del colosso coreano.

Sarà interessante scoprire quale sarà il prezzo a cui Samsung proporrà questo nuovo device “dedicato ai suoi fan”.

