Tra le tante offerte del Prime Day di Amazon di cui vi abbiamo parlato in queste ore, e che trovate a vostra disposizione, sempre aggiornate, nei link e nelle pagine linkate in calce alla news, quella di OnePlus Nord N100 è forse la più ghiotta da non lasciarsi scappare.

55% di sconto per un buon dispositivo

Infatti, cliccando il link in calce alla news, avete l’opportunità di portarvi a casa OnePlus Nord N100 a 89,99 euro, anziché 199 euro, con il 55% di sconto. Esatto, meno di 100 euro per ricevere con spedizione Prime uno smartphone economico offerto ad un prezzo incredibilmente allettante.

OnePlus Nord N100 offre un pannello IPS LCD da 6,52 pollici con risoluzione HD+, processore Qualcomm Snapdragon 460 con 4 GB di RAM LPDDR4x e 64 GB di spazio interno di tipo UFS 2.1, tripla fotocamera posteriore, batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18 W e Android 10 con la OxygenOS 10.5. A questo prezzo è davvero difficile resistere ad uno smartphone in grado di garantire un utilizzo appagante per le operazioni quotidiane.

