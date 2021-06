Era agosto del 2020 quando Google annunciava una più stretta e fruttuosa collaborazione con alcuni selezionati partner per quanto riguarda l’espansione di Android Auto e l’arrivo di sempre più applicazioni di terze parti. Tra queste trovava posto anche MapFactor che, proprio in queste ore, è pronto a mostrare i frutti di un serrato lavoro in collaborazione con il team in carico ad Android Auto.

Navigazione offline per tutti, gratis

La compagnia lancia Navigator 7, la nuova versione della famosa applicazione di navigazione che, grazie ad una perfetta integrazione con Android Auto, offre un’esperienza plug and play per tutti gli utenti alla ricerca di una soluzione per la navigazione GPS gratuita direttamente sul cruscotto della propria macchina, anche in modalità offline.

Scopriamo alcune delle feature di Navigator 7:

supporto completo ad Android Auto;

estrema facilità di utilizzo;

navigazione GPS gratuita anche offline;

supporto completo a Google Assistant;

supporto per la visualizzazione di mappe 2D/3D;

modalità giorno/notte;

indicazioni di traffico in tempo reale;

molto altro.

Previous Next Fullscreen

L’azienda ci tiene a precisare che la funzionalità sarà completamente gratuita per tutte le versioni di Navigator 7, da Navigator Free fino a Navigator Pro. Per utilizzare l’app, già da adesso disponibile al badge del Play Store sottostante, basta avere Android Auto installato sul proprio smartphone e utilizzare un cavo USB per collegarlo alla propria macchina.

Amazon Prime Day è finalmente arrivato, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relativa agli smartphone in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida ai migliori smartphone Android del mese.



Offerte per categoria